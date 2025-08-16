ชัชชาติ ลุยหนองจอก ซาวเสียงชาวบ้าน ‘ยาเสพติด-น้ำท่วม’ ดีขึ้นไหม? แซวตัวเอง ‘มีหน้าม้ายืนยัน’!

‘ชัชชาติ’ ลุยหนองจอก! เข้มปราบยาเสพติด ลั่น ‘ชาวบ้านรู้ว่าใครเสพ’ ชวนแอบกระซิบชี้เป้าลับๆ หากหวั่นเรื่องความปลอดภัย ยันกทม.พร้อมบำบัดให้กลับไปใช้ชีวิตมีสุข
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรม “ผู้ว่าฯ สัญจร” (รอบ 2) ครั้งที่ 24 ณ พื้นที่เขตหนองจอก อาทิ พื้นที่ชุมชนเคหะชุมชนฉลองกรุงโซน 5 , สวน 15 นาทีหนองจอก, ชุมชนลำสลิดทองพัฒนา, ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนอินดารุลมีนา หนองจอก เป็นต้น
โดยมี น.ส.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯกทม., พ.ต.อ.วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล ผกก.สน.ลำผักชี พร้อมด้วยข้าราชการที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนชุมชนร่วมให้ข้อมูล
ในตอนหนึ่ง นายชัชชาติ ผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า วันนี้มากิจกรรมผู้ว่าสัญจรเขตหนองจอก วันนี้อากาศครึ้ม ร่องความกดอากาศมาอยู่ตรงบริเวณภาคกลางแล้ว ฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมรับผลกันนิดหนึ่ง
“สิ่งหนึ่งที่สำคัญ คือ นโยบายชุมชนเคหะฉลองกรุงโซน 5 ซึ่งก็ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลที่กำลังดูแลเรื่องยาเสพติดอย่างเข้มข้น และของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 2,003 ชุมชน ซึ่งก็จะมีชุมชนที่เราโฟกัสอยู่ประมาณ 548 ชุมชน ก็มีชุมชนเฝ้าระวัง หรือ ชุมชนรักษาสภาพอะไรแบบนี้ ที่นี่ก็เป็นหนึ่งในชุมชนต้นแบบของเรา” นายชัชชาติเผย
ต่อมา พ.ต.อ.วุฒิไกร จตุรงค์เสรีกุล ผกก.สน.ลำผักชี กล่าวเสริมว่า ในส่วนของทางตำรวจตอนนี้ก็ดำเนินตามนโยบาย No drugs, No dealers ของรัฐบาล ซึ่งเราก็ได้ร่วมกับทางชุมชน เขต และศูนย์บริหารสาธารณสุข เข้าไปเอกซเรย์ จับกุมทั้งผู้ค้าและผู้เสพ
“ในส่วนของผู้ค้าถ้าได้รับการประกันตัว เราก็จะดำเนินการจับกุมอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของผู้เสพนั้น ถ้าทางชุมชนได้มีการพูดคุยและมีความยินยอมสมัครใจ เราก็จะส่งให้เขตดูแลต่อ” พ.ต.อ.วุฒิไกรชี้
ด้าน นายชัชชาติ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะยาเสพติดมันกัดกร่อนชีวิตเยาวชนและมีผลระยะยาวต่อประเทศมาก ก็เป็นโยบายที่ดีของรัฐบาล
“ผมว่าหลัการตามที่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการนายกรัฐมนตรี พูดว่า ประชาชนเขารู้ว่าใครเสพ ใครขายแต่ว่าบางทีเจ้าหน้าที่รัฐเองก็อาจจะไม่ได้ใส่ใจมาก ฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องเขาจริงเอาจัง แล้วก็เอาชุมชนมาเป็นส่วนร่วม
แต่ชุมชนก็มีประชากรประมาณ 1,000 คน ชาวบ้านเขารู้อยู่แล้วว่าใครเสพ ซึ่งเราก็มาช่วย มาบำบัดให้ ซึ่งก็ถือว่าคนเสพนี้เขาถือว่าเป็นผู้ป่วยนะ ฉะนั้นศูนย์บริการด้านสาธารณสุขทุกแห่งของกรุงเทพ จะช่วยบำบัดได้” นายชัชชาติชี้
ต่อมา น.ส.ทวิดา รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ในกรณีที่อยากจะเข้าบำบัดก็สามารถไปได้ที่ศูนย์บริการด้านสาธารณสุขได้เลย เราก็จะมีทั้งคุณหมอช่วยดูว่า จะต้องให้การบำบัดอย่างไร หรือ ทำเรื่องส่งต่อไปที่ศูนย์ฟื้นฟูของสำนักงานเขต
“ขั้นตอนตรงนี้มันจะช่วยท่าน หากอยากกลับไปมีอาชีพได้ เขาจะสามารถประกอบอาชีพได้ และจะได้กลับมาใช้ชีวิตให้มีความสุขเหมือนเดิม โดยที่ไม่ต้องเสพยาเสพติด” น.ส.ทวิดาระบุ
นายชัชชาติ กล่าวเสริมว่า หัวใจตรงนี้ คือ เราต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ และประชาชน ซึ่งถ้าประชาชนรู้เบาะแสอะไร หรือ ถ้ากลัวเรื่องความปลอดภัย อยากให้เป็นความลับก็ให้ไปแจ้งที่ประธานชุมชน หรือ ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตรงนี้น่าสงสัย เจ้าหน้าที่ก็จะได้ช่วยเข้าไปเอกซเรย์
“หัวใจของการบำบัดยาเสพติด คือ เราจะไปบังคับยากนะ มันต้องมาจากใจตัวเอง ถ้าใครอยากจะเลือกยาเนี่ย เราก็ต้องช่วยประชาสัมพันธ์ว่า ไม่ได้ยากอะไรเลย เพียงไปที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เขาก็จะบำบัดดูแล แล้วก็จะมีกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือ อาชีพอะไรทีหลังอีก
เรียกว่า มีโอกาสยูเทิร์นนะพวกเรา อย่าไปคิดว่าจะต้องติดไปตลอด แล้วก็ต้องคิดว่าเพื่ออนาคตและชุมชน ซึ่งเราก็ต้องร่วมมือกัน ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาสถานการณ์ดีขึ้น ซึ่งก็มเรื่องของบ้านพักใจที่เอาไปฟื้นฟูด้วย ฉะนั้นในแง่ของความร่วมมือในชุมชน เราก็จะเดินหน้าภายในอีก 1 เดือนครึ่ง ก็จะเป็นรูปธรรม โดยมีรองฯทวิดาเป็นหัวเรือใหญ่ สู้” นายชัชชาติเผย
นายชัชชาติ กล่าวอีกว่า ส่วนในเรื่องการติดตามผล เราจะมีการติดตามผลทั้งหมด โดยจะมีลิสต์รายชื่อหมดเลย ซึ่งรายชื่อชุมชนที่ไม่มีปัญหาก็เยอะ ส่วนชุมชนที่เรากำลังเฝ้าระวังก็มี ฉะนั้นเราก็ต้องโฟกัสตรงนี้ ซึ่งทางตำรวจเขาก็มีความเข้มแข็งมาก เพราะมันเป็นรูปแบบที่ต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วน
“ในส่วนของกรุงเทพเราเองก็มี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ทั้งตำรวจ และกรุงเทพมหานครที่ต้องร่วมมือกัน และผมคิดว่ารัฐบาลเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ เพราะเราต้องติดตามและรายงานผลตัวเลขตลอด ผมว่าดีแล้ว ชุมชนก็ตื่นตัว แล้วก็มีโครงการต่างๆ ลงมา ทั้งในเรื่องของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพต่างๆ ก็ชื่อว่าสถานการณ์น่าจะดีขึ้น” นายชัชชาติเผย
นอกจากนี้ นายชัชชาติ กล่าวถึงประเด็นปัญหาอื่นๆ ในพื้นที่อีกว่า โซนนี้เป็นโซนฝังกรุงเทพตะวันออก ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีปัญหาเรื่องระบบระบายน้ำต่างๆ แต่ว่าสถานการณ์ก็ดีขึ้น เราก็มีการปรับปรุงระบบคลอง ถนนหนทาง น้ำไหลไฟสว่าง
“ในส่วนขอชุมชนเราก็มีงบประมาณลงมา 2 แสนบาท ให้ชุมขนนำไปพัฒนา มีโครงการออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพชุมชน มีการปรับเรื่องศูนย์สาธารณสุขให้มีการบริการที่ดีขึ้น ต้องบอกว่า เราดูทุกมิติ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การเดินทาง ความปลอดภัย แสงสว่าง และการระบายน้ำน้ำท่วมต่างๆ ผมก็คิดว่าดีขึ้น” นายชัชชาติชี้
จากนั้น นายชัชชาติ หันไปถามตัวแทนชุมชนว่า ใช่ไหม ดีขึ้นไหมพวกเรา?
ด้าน ตัวแทนชุมชน ประสานเสียงตอบกลับว่า ดีขึ้นครับ
นายชัชชาติ กล่าวว่า มีหน้าม้าช่วยยืนยันด้วย (หัวเราะ)