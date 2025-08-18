หมอสุภัทร ขอบคุณกำลังใจ หลังกำลังถูกให้ออกจากราชการ ลั่นสู้เต็มที่ ชี้ระบบราชการมีปัญหาแนะปฏิรูป
จากกรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย และ ประธานชมรมแพทย์ชนบท ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก ว่ากำลังถูกให้ออกจากราชการนั้น
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเย็นของวันที่ 17 สิงหาคมที่ผ่านมา นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา และประธานชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ข้อความผ่านทางเพจ “นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ” ระบุว่า
ขอบคุณในทุกกำลังใจ เรายังสู้ไปด้วยกัน
วันนี้พี่น้องจะนะเทพาสะบ้าย้อย เครือข่ายเพื่อนมิตรในสงขลา และหลายคนมาไกลกว่านั้น มาปรากฏกายให้กำลังใจที่หาดสวนกงจะนะ รวมทั้งที่ให้กำลังใจทางออนไลน์ทั้งเม้นท์ทั้งแชร์ทั้งโพสต์ช่วยอย่างเกินความคาดหมาย
ประเทศไทยไปไหนไม่ได้ไกลก็เพราะระบบราชการถูกมัดตราสังข์ด้วยระเบียบกฏเกณฑ์และการกดทับด้วยอำนาจ จนขยับตัวไม่ได้ พูดทักวิจารณ์ไม่ได้ ถ้าแหลมออกมาจะไม่มีความก้าวหน้า เมื่อผมตั้งใจมั่นในตัวตนของผมที่จะเป็นแบบนี้ ผมจึงเลือกอยู่โรงพยาบาลชุมชน ไม่ขอขยับตำแหน่งให้ก้าวขึ้นมาในจังหวัดในกระทรวง อยู่อำเภอไกลๆเพื่อให้มีเสรีภาพมีพี่น้องชาวบ้านที่พร้อมร่วมทุกข์ร่วมสุขในการทำหน้าที่ข้าราชการที่ไต่เส้นแห่งการทำประโยชน์ที่เข้าถึงผู้คนจริงๆ
ผมติด solar cell บนหลังคาโรงพยาบาลจะนะในปี 2560 โดยไม่ได้ขออนุญาตหลายขั้นตอนจากหลายหน่วยงาน นั่นก็ไต่เส้นกฏระเบียบ แค่วันนี้ระเบียบที่ว่านั้นคลายตัวทำได้สะดวกแล้ว
ผมใช้รถตู้โรงพยาบาล เดินรถตู้ลดเหลื่อมล้ำจากสะบ้าย้อยมาส่งผู้ป่วยที่นัดที่โรงพยาบาลสงขลาทุกวัน ￼ เก็บเงินค่ารถคนละ 150 บาท นั่นก็มีคนตีความว่าผิด พรบ.ขนส่งทางบก! ผมก็ยัง งง งง ว่าผิดไหม แต่ชาวสะบ้าย้อยได้ประโยชน์มาก
โควิดระบาดหนัก ผมและแพทย์ชนบทรวมใจบุกกลุ่มถึง 3 รอบ 6-7 โรงพยาบาลแบ่งกันซื้อ ATK มาใช้ในการตรวจ เหนื่อยยากทั้งหน้างานและการจัดการหลังบ้าน ไม่ได้แบ่งซื้อแบ่งจ้าง แต่ซื้อไปทีละล็อตตามความจำเป็น โดยที่ไม่อาจประมาณการยอดใช้ทั้งหมดในอนาคตได้ เมื่อหมดก็สั่งเพิ่มเพื่อให้พอใช้ กลับถูกตีความโดยแคบว่าเป็นการแบ่งซื้อแบ่งจ้าง
ผม เคยให้ความเห็นคัดค้านการกระจายวัคซีนซิโนแวค แอสตร้า ลงสู่ รพ.สต. เป็นสิบล้านโดสในช่วงปี 2565 ซึ่งมีวัคซีนเหลือค้างสต๊อกในกระทรวงจำนวนมาก เสมือนการนำวัคซีนไปทิ้ง เพื่อให้ สธ.พ้นผิดจากข้อกล่าวหาว่าซื้อวัคซีนมาเกินจำเป็น ผลปรากฏว่า ผมถูกสอบวินัย และลงโทษภาคทัณฑ์ ว่าไม่ให้วิจารณ์นโยบายของกระทรวงอีก
ทั้งหมดนี้ตัวอย่างบางส่วน ที่ชี้ให้เห็นว่า ระบบราชการในวันนี้มีปัญหาในตัวเองอย่างมาก ต้องการการปฏิรูประบบอย่างจริงจังและลงรายละเอียด มิเช่นนั้น ระบบราชการก็จะเป็นเพียงกลไกที่ไม่อาจแก้ปัญหาอะไรได้ เช่นนี้แล้วประเทศชาติจะเดินหน้าได้อย่างไร
สำหรับผมผมอยากจะให้พลังของการให้กำลังใจของผมในครั้งนี้ ส่งพลังจากทุกท่านไปสู่เป้าหมายของการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งยากมาก แต่เป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมไทย พรรคการเมือง และทุกๆคนต้องช่วยกันให้สำเร็จ
ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้มา สำหรับเรื่องความไม่เป็นธรรมทางวินัยที่ผมได้รับนั้น ผมสู้เต็มที่แน่นอน เราสู้ไปด้วยกันนะครับ ขอบคุณครับ
#Supat #แพทย์ชนบท