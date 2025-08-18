มูลนิธิ สอน.พร้อมจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระพันปีหลวง 92 แห่งทั่วประเทศ
วันนี้ (18 สิงหาคม 2568) ที่โรงแรมเซนทารา ไลฟ์ กรุงเทพมหานคร นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการประจำปี สำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอน.และ สถานีอนามัย (สอ.) พระราชทานนาม ประจำปี 2568 และการประชุมวิชาการองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิระดับประเทศ ครั้งที่ 3 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2568 โดยมี นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการมูลนิธิฯ บุคลากรของ สอน.และ สอ.พระราชทานนามทั้ง 92 แห่ง และบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกเข้าร่วมงาน รวม 300 คน
นพ.โสภณ กล่าวว่า มูลนิธิ สอน.ได้จัดประชุมวิชาการในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี เพื่อให้ชาว สอน.และ สอ.พระราชทานนามได้ร่วมกันถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และร่วมกันจัดงานเทิดพระเกียรติฯ ในพื้นที่หน่วยบริการทั่วประเทศ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่ทรงมีความห่วงใยต่อพสกนิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกล ให้ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัย มีสุขภาพกายใจที่เข้มแข็ง เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป โดยปีนี้เป็นปีที่ 31 มูลนิธิ สอน. สธ. และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ รวม 92 แห่งทั่วประเทศ อาทิ การรับบริจาคโลหิต, การดูแลสุขภาพพระสงฆ์ 1 วัด หรือ 1 มัสยิด ต่อ 1 สอน.หรือ สอ.พระราชทานนาม, การปลูกต้นไม้ใหญ่ในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณหน่วยบริการ เพื่อความร่มรื่นแก่ผู้มารับบริการ, การทำบุญตักบาตร, การจัดทำถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง, การจัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล, การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม และการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อเผยแผ่พระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ในพระจริยาวัตรที่ทรงเสียสละเพื่อพสกนิกรในพระองค์ ตลอดเดือนสิงหาคม 2568
นพ.โสภณ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ มีการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหาร บุคลากร อาสา สมัคร และภาคีเครือข่าย ที่มีผลงานโดดเด่นในการดูแลประชาชน และสนับสนุนการทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในพื้นที่รับผิดชอบเครือข่ายการทำงานของ สอน. และ สอ.พระราชทานนาม จำนวน 28 ราย และหน่วยบริการที่มีผลงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน ผ่านการประเมินดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 9 แห่ง จากกรมอนามัย รวมถึงได้จัดประชุมวิชาการองค์กรความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับปฐมภูมิแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากความรอบรู้ด้านสุขภาพมีความจำเป็นและมีความสำคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน และช่วยให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ลดการพึ่งพาการรักษาพยาบาล ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลลงได้ ขณะที่บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขก็จะมีภาระงานลดลง สามารถดูแลผู้ป่วยที่วิกฤต และทำงานเชิงรุกในการสร้างเสริมสุขภาพได้มากขึ้น
ด้าน นพ.สุระ กล่าวว่า มูลนิธิ สอน.ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.ชลบุรี และ สภาการพยาบาล ในการจัดประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2568 เพื่อพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ให้กับคนทำงานสุขภาพปฐมภูมิ เป็นการจัดการความรู้ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและงานวิจัย ในระบบเครือข่ายสุขภาพ ที่จะสามารถนำไปพัฒนาทีมงานในพื้นที่ ช่วยสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการและการวิจัยในระบบเครือข่ายสุขภาพปฐมภูมิ โดยมีผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่นำเสนอแบบ Oral presentation จำนวน 10 ผลงาน และนำเสนอแบบ Poster presentation จำนวน 28 ผลงาน ผลงานการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ ที่นำเสนอแบบ Oral presentation จำนวน 5 ผลงาน และนำเสนอแบบ Poster presentation จำนวน 51 ผลงาน