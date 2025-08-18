สมศักดิ์ ไม่ทราบ สะพัดให้ หมอสุภัทร ออกจากราชการ ชี้มติยังเป็นความลับอยู่ 

สมศักดิ์ เผยปมให้ ‘หมอสุภัทร’ ออกจากราชการ ชี้พิรุธจัดซื้อผิดระเบียบ ลั่น มติเป็นความลับใครแอบดูก็มีความผิด
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณี นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (ผอ.รพ.) สะบ้าย้อย จ.สงขลา เปิดเผยว่า ตนกำลังจะถูกให้ออกจากราชการ โดยมติคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรง ขณะที่หลายฝ่ายมองว่าไม่เป็นธรรม เนื่องจากการแบ่งการจัดซื้อจัดจ้างชุดตรวจ ATK สำหรับโควิด-19 สามารถทำได้ตามระเบียบของกรมบัญชีกลาง ว่า เรื่องการสอบสวนวินัยร้ายแรงนี้ ยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการฯ ตนได้ไปตอบกระทู้เรื่องนี้ในสภาผู้แทนราษฎร ระบุถึงกรณีมีการปฏิบัติเหมือนกันเช่นนี้ แต่ผู้อื่นไม่ถูกตั้งคณะกรรมสอบสวนฯ ตนจึงตอบไปว่า หน่วยงานราชการมีเยอะ การตรวจสอบภายในอาจไม่ได้ 100% ทั้งหมด แต่ถ้าเห็นความผิดปกติ มีคนร้องเรียนมาก็ไปตรวจสอบ ไม่ใช่ว่าไปเจาะจงเฉพาะราย แต่ก็ไม่ใช่ว่า ถ้าไม่มีใครร้องเรียนมาก็ไม่ตรวจสอบ
“อย่างไปเถรตรงอะไรอย่างนั้น คนไทยอะนะ ผมเห็นมีปัญหาคำพูดคำจา ในลักษณะนี้คือเราบางครั้งต้องละไว้ในฐานที่เข้าใจบ้าง เพราะหน้ากระดาษมันแพง แต่การตรวจสอบทางราชการ ก็ตรวจสอบหมดนั่นแหละ บางครั้งก็หลงหูหลงตาไป กำลังการตรวจสอบก็มีแค่เฉพาะเจาะจง มีงบอยู่จำนวนเท่านั้น บางทีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็ตรวจสอบ 3% ของข้อมูลทั้งหมด เพราะตรวจทั้งหมด ก็ไม่สามารถทำได้ ใครเห็นอะไรก็บอกมา ร้องเรียนได้ อย่าเอาคำพูดคำจาไปตัดต่อ มันไม่ครบ แล้วเป็นปัญหาสังคม ประเทศตอนนี้เราต้องรัก มีความสามัคคีในชาติ” นายสมศักดิ์กล่าว
เมื่อถามว่า นพ.สุภัทร มีผลการสอบสวนเรื่องการล็อกสเปก ATK หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ลองไปศึกษาระเบียบทางราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เขาสอบอย่างไร การผิดระเบียบมีอย่างไร ก็ตามนั้น ตนไม่ควรพูดเยอะ เพราะไม่ใช่หน่วยงานที่ตรวจสอบ แต่ก็ต้องให้ถูกต้องตามระเบียบทางราชการ บางทีเราไม่โกงอะไร แต่มันผิดระเบียบทางราชการ ก็ถือว่าผิด
ถามย้ำว่าขณะนี้มีมติให้ นพ.สุภัทร ออกจากราชการจริงหรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ไม่มีใครทราบ ยังเป็นความลับอยู่ ถ้าใครไปรู้ เอามาพูด แอบดูเขามา ก็ถือว่าผิดอีก ฉะนั้นเราอย่าเพิ่งใจร้อน ส่วนเรื่องที่ นพ.สุภัทร ยังไม่เคยเข้าไปชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ตนก็ไม่ทราบ เพิ่งทราบเรื่องวันนี้ที่ต้องไปสอบกระทู้สภาฯ
ถามต่อว่าจะมีการให้ทวทวนคำสั่งหรือมติคณะกรรมการฯ หรือไม่ นายสมศักดิ์กล่าวว่า ก็ทำไปตามระเบียบหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่คณะกรรมการฯ แนะนำ เพราะกรณีนี้ก็คงมีการร้องเรียน ถ้าทำไม่ถูก ก็ต้องถูกร้องเรียนกันไปอีก ไม่รู้ว่าใครถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนกันไปอีก
เมื่อถามถึงกรณีที่มีข้อสังเกตว่าคณะกรรมการฯ สอบสวนโดยตั้งธงไว้ก่อน นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตนไม่ทราบ เพราะมาอยู่ที่หลัง
ถามว่าเรื่องนี้ถูกมองว่าเป็นความขัดแย้งภายในกระทรวงฯ กับชมรมแพทย์ชนบท นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ตนไม่มองอะไรตอนนี้ เรื่องยังไม่ถึงตน ดังนั้น ไม่สามารถสั่งการอะไรได้ ก็ให้คณะกรรมการฯ สอบสวนและทำสรุป ส่งให้ปลัดกระทรวงฯ แล้วนำเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) กระทรวงฯ ที่ตนเป็นประธาน