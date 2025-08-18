กรมการจัดหางาน เปิด 5 มาตรการ รับมือกัมพูชากลับประเทศ ลดผลกระทบเศรษฐกิจ

“กรมการจัดหางาน” เผย 5 มาตรการรับมือ แรงงานกัมพูชากลับประเทศ – ใช้แรงงานไทยแทน–เปิดจดทะเบียนแรงงานเถื่อน–นำเข้าจากประเทศใหม่–ใช้แรงงานผู้ลี้ภัย–พัฒนาทักษะ-เทคโนโลยี บรรเทาผลกระทบผู้ประกอบการและเศรษฐกิจไว้แล้ว
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผลกระทบจากการปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา ทำให้แรงงานกัมพูชากลับประเทศ กระทบต่อผู้ประกอบการไทย เรื่องนี้ นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน สั่งการให้เร่งหาทางออกอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยมีแนวทางหลัก 5 ประการ ประกอบด้วย
1.ใช้แรงงานไทยทดแทน เช่น ทหารกองประจำการ ผู้ต้องโทษชั้นดีที่ใกล้พ้นโทษ และเยาวชนในสถานพินิจ ซึ่งสามารถนำมาเสริมแรงงานในภาคการผลิตและการเกษตร
2.เปิดจดทะเบียนแรงงานผิดกฎหมาย ที่ปัจจุบันยังทำงานอยู่ในไทย เพื่อปรับเข้าสู่ระบบที่ถูกต้อง ลดปัญหาแรงงานเถื่อน และเพิ่มแรงงานในตลาดอย่างเร่งด่วน
3.พิจารณานำเข้าแรงงานจากประเทศใหม่ๆ เช่น ศรีลังกาและเนปาล เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่ให้ไทยพึ่งพาเพียงแรงงานจากเมียนมา ลาว และกัมพูชาเท่านั้น
4.ใช้แรงงานผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในค่ายอพยพ ซึ่งมีอยู่กว่า 40,000 คน โดยคัดกรองให้เข้ามาทำงานในกิจการที่ขาดแคลนแรงงาน และ 5.พัฒนาทักษะและเพิ่มเทคโนโลยีในภาคธุรกิจ เพื่อปรับตัวระยะยาว ลดการพึ่งพาแรงงานต่างด้าว และใช้เครื่องจักรหรือระบบอัตโนมัติแทนแรงงานคนในบางส่วน
อธิบดีกรมการจัดหางานกล่าวย้ำว่า ลำดับแรกจะให้ความสำคัญกับแรงงานไทยในประเทศก่อน จากนั้นจึงเป็นการเปิดจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะแรงงานกัมพูชา ที่จะต้องร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในการตรวจสอบและกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาด้านความปลอดภัย
“ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานยังคงยืนยันว่าไทยยังจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานต่างชาติ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่ในอนาคตจะต้องสร้างสมดุล โดยมีแรงงานจากหลายประเทศเข้ามาช่วยถ่วงดุล พร้อมทั้งส่งเสริมภาคเอกชนให้ปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมากขึ้น เพื่อไม่ให้ปัญหาขาดแคลนแรงงานกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ” นายสมชายกล่าว