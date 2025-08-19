ครม.ไฟเขียว นำเข้าแรงงานศรีลังกา ทดแทนเขมร พงศ์กวินย้ำ ภาษีทรัมป์ไม่กระทบตลาดแรงงานไทย

รมว.แรงงาน มั่นใจมาตรการภาษีสหรัฐไม่กระทบตลาดแรงงานไทย หลังถูกจับตาทำโรงงานแห่ปิดตัว ระบุ ครม.อนุมัตินำเข้าแรงงานศรีลังกา ทดแทนกัมพูชาแห่กลับประเทศ
เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดหาแรงงานมาทดแทนแรงงานชาวกัมพูชาที่เดินทางกลับประเทศว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบอนุมัติบันทึกความร่วมมือในการจัดหาแรงงานศรีลังกามาทดแทน ซึ่งตอนนี้เป็นประเทศที่มีความพร้อมสามารถส่งแรงงานมาได้ทันที 10,000 ราย แต่ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 30,000 ราย ซึ่งจะนำแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาเสริม รวมถึงจะมีรายงานในกลุ่มอื่นๆ อีก อาทิ ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเนปาล
เมื่อถามว่า มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐจะส่งผลให้โรงงานปิดตัวและเกิดการว่างงานมากขึ้น รมว.แรงงานกล่าวว่า เรื่องนี้มองว่าไม่น่ามีปัญหา เพียงแต่ว่าหากไม่เลือกงานก็เชื่อว่ามีงานทำทุกคน เรามั่นใจว่ามาตรการภาษีสหรัฐไม่ส่งผลต่อตลาดแรงงานของไทย