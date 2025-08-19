ชีวิตคุณภาพ

ครม.ไฟเขียว นำเข้าแรงงานศรีลังกา ทดแทนเขมร พงศ์กวินย้ำ ภาษีทรัมป์ไม่กระทบตลาดแรงงานไทย

รมว.แรงงาน​ มั่นใจ​มาตรการภาษีสหรัฐ​ไม่กระทบตลาดแรงงานไทย​ หลังถูกจับตาทำโรงงานแห่ปิดตัว​ ระบุ ครม.อนุมัตินำเข้าแรงงานศรีลังกา ทดแทนกัมพู​ชา​แห่กลับประเทศ

เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 19 สิงหาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นายพงศ์กวิน​ จึงรุ่งเรืองกิจ​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดหาแรงงานมาทดแทนแรงงานชาวกัมพูชา​ที่เดินทางกลับประเทศ​ว่า​ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ​ได้เห็นชอบอนุมัติบันทึกความร่วมมือในการจัดหาแรงงานศรีลังกา​มาทดแทน​ ซึ่งตอนนี้เป็นประเทศที่มีความพร้อมสามารถส่งแรงงานมาได้ทันที 10,000 ราย​ แต่ขณะนี้มีผู้ที่ลงทะเบียนแล้วกว่า 30,000 ราย ซึ่งจะนำแรงงานกลุ่มนี้เข้ามาเสริม รวมถึงจะมีรายงานในกลุ่มอื่นๆ อีก อาทิ​ ฟิลิปปินส์​ อินโดนีเซีย และเนปาล

เมื่อถามว่า มีการคาดการณ์ว่าผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐจะส่งผลให้โรงงานปิดตัวและเกิดการว่างงานมากขึ้น รมว.แรงงาน​กล่าวว่า เรื่องนี้มองว่าไม่น่ามีปัญหา เพียงแต่ว่าหากไม่เลือกงานก็เชื่อว่ามีงานทำทุกคน เรามั่นใจว่ามาตรการภาษีสหรัฐ​ไม่ส่งผลต่อตลาดแรงงานของไทย