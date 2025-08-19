อย.ทลายโกดังเก็บสินค้าเถื่อนคล้าย ‘แบรนด์ดัง’ หลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 20 ล้าน

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) พร้อมด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา (สสจ.) และ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมปฏิบัติการตรวจค้นโรงงานผลิต ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไม่ได้รับอนุญาต และเครื่องสำอางไม่มีเลขจดแจ้ง ตรวจยึดของกลาง 15 รายการ จำนวนกว่า 234,699 ชิ้น มูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการ 4 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราว่ามีโรงงานแห่งหนึ่งผลิตเครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขจดแจ้ง เนื่องจากไม่ทราบถึงส่วนผสมและมาตรฐานการผลิต ซึ่งหากประชาชนซื้อไปใช้อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ และเกิดปัญหาต่อผิวในระยะยาว ประกอบกับได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ให้ทำการตรวจสอบโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ว่ามีการลักลอบผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางโดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่ามีการลักลอบผลิตเครื่องสำอางในพื้นที่ดังกล่าวจริง โดยมีการสั่งซื้อนำเข้าวัตถุดิบจากประเทศจีน แล้วนำมาต้ม กวน แบ่งบรรจุ ติดฉลาก นำส่งออกขายต่างประเทศ จึงรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อขออนุมัติหมายค้น
ต่อมาในวันที่ 14 สิงหาคม 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปคบ. ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อย. และ สสจ.ฉะเชิงเทรา นำหมายค้นของศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าทำการตรวจค้นสถานที่ผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ดังกล่าว พบ น.ส.ปภาวี (สงวนนามสกุล) อายุ 24 ปี แสดงตัวเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว โดยขณะตรวจค้นพบการลักลอบผลิตเครื่องสำอางอยู่ด้วยการต้ม กวน และบรรจุลงขวดบรรจุภัณฑ์ ติดฉลาก เพื่อรอการส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ โดยส่วนใหญ่มักจะส่งออกขายต่างประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่าสถานที่ผลิตดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตผลิตเครื่องสำอาง ตรวจยึดและอายัดของกลาง ได้แก่
1.ผลิตภัณฑ์ Body Wash ยี่ห้อ Tuscan Hills ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 1,650 ชิ้น
2.ผลิตภัณฑ์ Bubble Bath และ Body lotion ยี่ห้อ Tuscan Hills ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 27,450 ชิ้น
3.ผลิตภัณฑ์ Hand Soap ยี่ห้อ Santa’s HOT COCOA ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 5,700 ชิ้น
4.ผลิตภัณฑ์ oil ยี่ห้อ Tuscan Hills ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 20,500 ชิ้น
5.ผลิตภัณฑ์ Hand Cream ยี่ห้อ LACURA ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 105,000 ชิ้น6.ผลิตภัณฑ์ Bath Bomb ยี่ห้อ Crayola ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 6,648 ชิ้น
7.ผลิตภัณฑ์ Body Wash Pen ยี่ห้อ Crayola ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 43,400 ชิ้น
8.ผลิตภัณฑ์ Hand Soap ยี่ห้อ Minty Snowman Frost ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 10,800 ชิ้น
9.ผลิตภัณฑ์ Hand Soap ยี่ห้อ ICY CANDY CANE ไม่จดแจ้ง และไม่แสดงฉลากภาษาไทย จำนวน 8,100 ชิ้น
10.อุปกรณ์สำหรับผลิตเครื่องสำอาง จำนวน 5 รายการ ได้แก่
1)เครื่องจักร เช่น เครื่องบรรจุผลิตภัณฑ์ เครื่องติดฉลาก เครื่องยิงเลเซอร์ เป็นต้น จำนวน 13 ชิ้น
2) ขวดบรรจุภัณฑ์ จำนวน 700 ชิ้น
3) ฝาขวดบรรจุภัณฑ์ จำนวน 4,500 ชิ้น
4) สติ๊กเกอร์ฉลาก จำนวน 211 ม้วน
5) กล่องกระดาษลังลูกฟูก จำนวน 27 พาเลท
รวมตรวจยึดและอายัดของกลาง จำนวน 15 รายการ โดยเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจำนวน 9 รายการ จำนวนทั้งสิ้นกว่า 234,699 ชิ้น รวมทั้งเครื่องจักร ฉลาก บรรจุภัณฑ์ และวัตถุดิบในการผลิต รวมมูลค่ากว่า 20,000,000 บาท ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก. ปคบ. ดำเนินคดี
จากการสืบสวนขยายผลทราบว่าสถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแต่อย่างใด โดยเจ้าของสถานที่จะลักลอบผลิตและส่งให้ลูกค้าตามออเดอร์ โดยส่วนใหญ่จะส่งออกขายต่างประเทศ โดย น.ส.ปภาวีฯ กล่าวอ้างว่า ตนเป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว โดยมีหน้าที่ดำเนินกิจการต่าง ๆ แทนกรรมการบริษัทชาวจีน เนื่องจากตนเองมีความรู้ด้านส่วนผสมและผลิตเครื่องสำอางเนื่องจากเรียนจบด้านเคมี โดยโรงงานดังกล่าวทำมาแล้วประมาณ 8 เดือน
เบื้องต้นเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2558
1.ฐาน “ผลิตเครื่องสำอางที่ไม่ได้จดแจ้ง” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
2.ฐาน “ขายเครื่องสำอางที่มิได้จดแจ้ง” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
3.ฐาน “ผลิตเครื่องสำอางที่ฉลากไม่แสดงข้อความภาษาไทย” ระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ขณะที่ นพ.รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปฏิบัติการในครั้งนี้ อย. ขอขอบคุณสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราในการประสานส่งต่อข้อมูลในพื้นที่ และตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) ที่สืบสวนขยายผลจนสามารถหาแหล่งผลิตและจำหน่ายรวมถึงตรวจยึดผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ผิดกฎหมายได้จำนวนมาก เบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบสถานที่ดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตผลิต ขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ปฏิบัติตามกฎหมาย หากพบการลักลอบผลิตที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย อย. จะดำเนินคดีโดยเคร่งครัด
นพ.รุ่งฤทัย กล่าวว่า ขอย้ำเตือนประชาชนว่าการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางควรเลือกซื้อที่มีฉลากภาษาไทย แสดงชื่อเครื่องสำอาง ชื่อทางการค้า ประเภทเครื่องสำอาง ชื่อของสารที่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ผู้นำเข้า ปริมาณสุทธิ ครั้งที่ผลิต เดือนปีที่ผลิตหรือปีเดือนที่ผลิต คำเตือน (ถ้ามี) และเลขที่ใบรับจดแจ้ง มีการระบุแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ หากมีปัญหาจะติดต่อผู้รับผิดชอบได้ ซื้อเครื่องสำอางที่ไม่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง อย. ไม่อนุญาตการโฆษณาที่อวดอ้าง เป็นเท็จ หลอกลวง และเกินจริง หากพบจะดำเนินคดีกับผู้ที่กระทำการโฆษณาทุกกรณี ทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับอนุญาตจาก อย. ได้ที่ www.fda.moph.go.th และ Line@FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าผิดกฎหมายแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย.1556 หรือผ่าน Email: [email protected] Line@FDAThai, Facebook: FDAThai หรือ ตู้ปณ.1556 ปณฝ.กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ปคบ. กล่าวฝากความห่วงใยมายังพี่น้องประชาชนว่าระมัดระวังและไตร่ตรองให้รอบคอบ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ควรตรวจสอบเลขจดแจ้งจาก อย. ฉลาก บรรจุภัณฑ์ รวมถึงสี กลิ่น อย่างถี่ถ้วน อีกทั้งควรเลือกซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ เช่น เครื่องสำอาง อาหารเสริม และยา ที่ถูกเกินกว่าปกติ ฉลากไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือโฆษณาอวดอ้างผลที่เกินจริง ให้ระลึกไว้เสมอว่าท่านกำลังเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการโฆษณาและได้ของปลอม ของไม่มีคุณภาพ ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้ และขอเน้นย้ำกับผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งหลายว่าอย่านำสินค้าที่ผิดกฎหมายมาจำหน่ายหรือหลอกลวงผู้บริโภคโดยเด็ดขาด หากพบจะดำเนินการทางกฎหมายให้ถึงที่สุด ทั้งนี้ผู้ที่พบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายในลักษณะอื่นใด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน ปคบ.1135 หรือ เพจ ปคบ.เตือนภัยผู้บริโภค ได้ตลอดเวลา
“การเผยแพร่ข่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะของประชาชน ให้รู้เท่าทันภัยอันตรายรูปแบบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างการตระหนักรู้เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ผู้ต้องหาหรือจำเลยยังเป็นผู้บริสุทธิ์ ตราบใดที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุด ดังนั้น สำหรับการเผยแพร่ข่าวของสื่อมวลชน ขอให้พิจารณาถึงประโยชน์และสิทธิของผู้ต้องหาข้างต้น” พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ กล่าว