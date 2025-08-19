‘สมศักดิ์’ ดัน ‘เวชศาสตร์วิถีชีวิต’ พลิกโฉมสุขภาพไทยอายุยืน ลดอัตราเสียชีวิตจาก NCDs
วันนี้ (19 สิงหาคม 2568) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สธ. กำหนดนโยบายคนไทยห่างไกลโรคและภัยสุขภาพ โดยผลักดันแนวคิดเวชศาสตร์วิถีชีวิตสู่การปฏิบัติ หรือแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวมด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต “LM KICK OFF 2025: พลิกโฉมสุขภาพไทยด้วยเวชศาสตร์วิถีชีวิต และจะเป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา NCDs ที่ต้นเหตุ โดยใช้ “เวชศาสตร์วิถีชีวิต” (Lifestyle Medicine) ซึ่งเป็นแนวทางทางการแพทย์ที่ตั้งอยู่บนหลักฐานเชิงประจักษ์ และเป็นกลไกการดำเนินงานหลักของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติแผนปฏิบัติการฯ
มุ่งขับเคลื่อนผ่าน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 1.การพัฒนาระบบบริการที่เข้าถึงได้และเป็นธรรม โดยขยายบริการเชิงรุกและผลักดันสู่สิทธิประโยชน์ 2.การสร้างกำลังคนที่เพียงพอและมีคุณภาพ โดยปฏิรูประบบการผลิต “โค้ชเวชศาสตร์วิถีชีวิต LM Coaches” 3.การสร้างเสริมความรอบรู้และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ และ 4.การขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกิดผลกระทบจริงโดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการลดอัตราการเสียชีวิตจากโรค NCDs เพิ่มอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาพดีและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประเทศในระยะยาว
“การบรรลุเป้าหมายเหล่านี้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน ถ้าแผนดังกล่าวสำเร็จ เชื่อว่าจะทำให้คนไทยมีสุขภาพดี และมีอายุเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 75 ปี ลดอัตราการเสียชีวิตจาก NCDs โดยแผนนี้ยังสอดรับกับแนวคิดของตนที่จะประกาศแคมเปญในงบประมาณปี 69 คนไทยอายุยืน 100 ปี ลดการป่วยติดเตียง รณรงค์การนับคาร์บ การบริโภคอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ” นายสมศักดิ์ กล่าว