คน.สั่งปรับ เจ๊ไฝ 2 พัน ไม่ติดป้ายราคา ‘ไข่เจียวปู VVIP’ กำชับร้านต้องถามลูกค้าทุกครั้ง กินแบบไหน

กระทรวงพาณิชย์ สั่งปรับร้านเจ๊ไฝ 2,000 บาท ไม่มีป้ายบอกราคาเมนูไข่เจียวปูที่ชัดเจน พร้อมกำชับให้เร่งแก้ไข ติดราคาให้ชัดเจน
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และตำรวจ ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านเจ๊ไฝ ร้านอาหารที่ได้รับ 1 ดาวจากมิชลินไกด์ ตั้งอยู่ที่ทางแยกสำราญราษฎร์ หรือประตูผี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
การตรวจสอบในครั้งนี้ มาจากหน่วยงานได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคว่า เมนูไข่เจียวปู ที่ระบุราคาไว้ 1,500 บาท แต่เมื่อถึงตอนที่ชำระเงิน ลูกค้ากลับถูกเรียกเก็บสูงถึง 4,000 บาท สร้างความเสียหายแก่ผู้บริโภค
โดย นายพิสิฐ อภิชนาพงศ์ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบร้านเจ๊ไฝ พบว่าไม่มีป้ายแสดงราคาไข่เจียวปู 4,000 บาท เพื่อให้ลูกค้าได้รับทราบ
จึงถือว่ามีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ในมาตรา 28 ที่ระบุเอาไว้ว่า ทางร้านจะต้องติดป้ายราคาสินค้าและบริการ ให้ชัดเจน
หากมีการฝ่าฝืน จะมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท แต่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการปรับเจ๊ไฝ 2,000 บาท
พร้อมกำชับให้ทางร้าน ได้ทำป้ายแสดงราคาที่ชัดเจนต่อลูกค้า ว่าเมนูไข่เจียวปูมี 2 ราคา แบบธรรมดา ราคา 1,500 บาท แบบพิเศษ ราคา 4,000 บาท ซึ่งทางร้านก็ยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
การที่เจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบในครั้งนี้ เนื่องจากกรณีของยูทูบเบอร์ชื่อดัง พีช พิชญา ที่มากับเพื่อนสนิทชาวไทย ซึ่งเพื่อนสนิทคนนี้ เป็นลูกค้าประจำของร้านเจ๊ไฝ ทำให้เจ๊ไฝเลือกที่จะไข่เจียวปูแบบพิเศษ มาเสิร์ฟให้เหมือนทุกครั้ง ที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยมาทานที่ร้าน
ซึ่งปรากฏว่ายูทูบเบอร์รายนี้ มองว่าไข่เจียวปู ราคา 4,000 บาทแพงเกินความเป็นจริง และไม่เป็นธรรมต่อลูกค้า ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บอกว่า ต่อให้เป็นลูกค้าประจำก็ตาม ทางร้านไม่สามารถเสิร์ฟไข่เจียวปูในราคา 4,000 บาทได้ โดยไม่ถามความต้องการของลูกค้า
หลังจากนี้เจ้าหน้าที่ได้กำชับให้ทางร้านถามความต้องการของลูกค้าก่อนเสมอว่าต้องการรับประทานไข่เจียวปูในราคาใด ก่อนจะทำมาเสิร์ฟ
เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้เจ๊ไฝเคยถูกเจ้าหน้าที่สั่งปรับในลักษณะเดียวกันหรือไม่ เจ้าหน้าที่บอกว่าเคยโดนปรับมาแล้ว 1 ครั้ง จำนวนเงิน 1,000 บาท
ส่วนกรณีที่เมนูไข่เจียวปูมีราคาสูงตั้งแต่ 1,500-4,000 บาท เป็นราคาที่ตั้งสูงเกินจริงหรือไม่ เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในบอกว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้มีการเก็บข้อมูลต้นทุนวัตถุดิบ เครื่องปรุง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ถ้าไม่เหมาะสม จะมีการพิจารณาสั่งปรับอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในฝากไปยังประชาชนทั่วไป ถ้าพบเห็นร้านอาหารที่ตั้งราคาสูงกว่าปกติ หรือไม่แสดงราคาอาหารที่ชัดเจน สามารถแจ้งเรื่องมาที่กรมการค้าภายในได้