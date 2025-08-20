‘พงศ์กวิน’ เผยเริ่มเอ็มโอยู ‘ศรีลังกา’ นำเข้าแรงงานป้อนหลายอุตสาหกรรมทดแทนกัมพูชา
วันนี้ (20 สิงหาคม 2568) ที่ทรู ดิจิทัลพาร์ค นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำเข้าแรงงานต่างด้าว ว่า ขณะนี้ ประเทศไทยได้ดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับรัฐบาลศรีลังกาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไป จะเข้าสู่กระบวนการเสนอผ่านกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) และเข้าสู่การตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายครบถ้วน ก่อนเปิดทางให้แรงงานศรีลังกาเข้ามาทำงานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
“ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) เร่งสำรวจความต้องการแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยจะกระจายแรงงานศรีลังกาไปในหลายสาขา ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงบางอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันปัญหาขาดแคลนแรงงานและรักษาเสถียรภาพการผลิตไม่ให้สะดุด” นายพงศ์กวิน กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวย้ำว่า การนำแรงงานศรีลังกาเข้ามา ถือเป็นการทดแทนแรงงานกัมพูชาที่อพยพกลับประเทศจากเหตุความไม่สงบชายแดนที่ผ่านมา ซึ่งสร้างผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทย การเปิดรับแรงงานจากประเทศใหม่นี้จึงเป็นการกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพาแรงงานจากประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป
“สำหรับในอนาคต กระทรวงแรงงานยังอยู่ระหว่างการพิจารณาขยายความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าแรงงานอื่นๆ แต่ในขณะนี้ มีเพียงกรณีแรงงานศรีลังกาที่ดำเนินการชัดเจนแล้ว ถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมกำลังแรงงานต่างด้าว เพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมไทยในระยะต่อไป” นายพงศ์กวิน กล่าว