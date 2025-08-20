พงศ์กวิน ปัด ปลัดฯแรงงานคนใหม่ ไม่ใช่ ‘ณัฐพล’ เน้นลูกหม้อ-ใกล้ตัว
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ที่ทรู ดิจิทัล พาร์ค นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีการโอนย้าย นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน ไปดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการโอนย้ายนายบุญสงค์แล้ว คงจะต้องใช้ระยะเวลาในการรอตามกระบวนการ
ผู้สื่อข่าวถามถึงกระบวนการสรรหาปลัดกระทรวงแรงงานคนใหม่ ว่าใช่คนที่เป็นข่าวลือ คือ นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่ใช่ เนื่องจากขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการใดๆ และเบื้องต้น ตนยังไม่ทราบเรื่องดังกล่าว ตนเองก็ยัง งง ว่าไปเอาข่าวกันมาจากไหน พร้อมยืนยันว่า ตนยังไม่รู้จักคนที่กำลังเป็นกระแสข่าวว่ากำลังจะมาดำรงตำแหน่งเป็นปลัดฯ แทนนายบุญสงค์
เมื่อถามย้ำว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา มีกระแสข่าวว่าจะมีการเสนอชื่อปลัดกระทรวงฯ คนใหม่เข้า ครม. นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ถ้ามีการยื่นเสนอจริงเมื่อวานนี้ (19 สิงหาคม 2568) ก็คงมีข่าวออกมา และขณะนี้ยังไม่ทราบเลยว่า ปลัดกระทรวงฯ คนใหม่จะเป็นใคร ส่วนการเสนอชื่อปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ตามกระแสข่าวนั้น เป็นการโยนหิน ตนยืนยันว่าไม่ทราบจริงๆ
เมื่อถามว่า การแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ คนใหม่ทดแทนอยู่ในขั้นตอนใด นายพงศ์กวิน กล่าวว่า คงต้องรออีกระยะหนึ่ง เนื่องจากต้องมีการกระบวนการสรรหา โดยจะต้องรอดูว่า จะมีท่านใดที่มีคุณสมบัติเพียงพอ ส่วนจะเป็นคนในหรือคนนอกกระทรวงฯนั้น จะต้องดูที่ความสามารถเป็นหลัก แรกสุดต้องหาจากคนใกล้ตัวก่อน ว่ามีคุณสมบัติเช่นไร ตรงกับที่ตนต้องการหรือไม่
“เวลาที่จะมีการแต่งตั้งปลัดกระทรวงฯ ซึ่งมีอำนาจคุมทั้งกระทรวง จะต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการทำงานของเรา เพื่อให้การทำงานไม่สะดุด ราบรื่น ไม่มีปัญหา โดยขณะนี้อยู่ในกระบวนการเริ่มสอบถามบุคคลภายในกระทรวงฯ และยังไม่ทราบว่าใคร เป็นอย่างไร เนื่องจากผมเพิ่งเข้ามาทำงานได้เดือนกว่า จึงอาจจะยังสัมผัสทุกคนได้ไม่ครบ โดยขอเวลาสัมผัสทุกคนให้ครบว่า กระบวนการทำงานของแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง” นายพงศ์กวิน กล่าว
เมื่อถามว่า ส่วนกรณีผู้บริหารกระทรวงแรงงานเกษียณราชการ จำนวน 2 คน คือ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) และ นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในเดือนกันยายนนี้ จะต้องรอการแต่งตั้งปลัดใหม่ก่อนแต่งตั้งได้หรือไม่ นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ไม่ต้องรอ สามารถเสนอแต่งตั้งได้เลย