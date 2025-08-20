กทม. ตรวจเข้มวินจยย. ‘โชว์ป้ายราคาชัด-ห้ามเก็บเกินราคา’ ย้ำเทศกิจกวดขันวินัยจราจร
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยมี นางชุติสา ศาสตร์สาระ ผู้อำนวยการเขตดินแดง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดินแดง สำนักเทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง
ตรวจการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก ผู้ขับขี่ 14 คน สถานที่ตั้งวินอยู่บนทางเท้า และจุดจอดรถจักรยานยนต์อยู่บนผิวจราจรหน้าทางเข้าลานจอดรถศูนย์การค้าเอสพลานาด ปัจจุบันเขตฯ มีวินรถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ 170 วิน ผู้ขับขี่ 3,627 คน เป็นวินรถจักรยานยนต์สาธารณะต้นแบบ 17 วิน ซึ่งวินรถจักรยานยนต์สาธารณะดังกล่าว เป็น 1 ใน 17 วินรถจักรยานยนต์สาธารณะต้นแบบ
สำหรับการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ เขตจะต้องตรวจความเรียบร้อยตามแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง หากพบว่ามีข้อใดไม่เรียบร้อยให้แจ้งข้อบกพร่องนั้น ๆ แก่ผู้ขับขี่ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย
โดยแบบประเมินวินรถจักรยานยนต์สาธารณะ ประกอบด้วย 1.ด้านความสะอาด ได้แก่ สถานที่ตั้งวินและโดยรอบต้องมีความสะอาด ไม่มีการตอกผูกยึดโยง 2.ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ จอดรถจักรยานยนต์เป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเท้าหรือพื้นผิวจราจร ตั้งวางม้านั่งเป็นระเบียบ 3.ด้านกฎหมาย ได้แก่ การแต่งกายถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เสื้อวินและเบอร์เสื้อถูกต้องตามบัญชี ไม่ขับขี่บนทางเท้า ป้ายทะเบียนถูกต้อง สวมหมวกนิรภัย ป้ายอัตราค่าโดยสารตามระยะทาง ไม่เก็บค่าโดยสารเกินราคา ไม่นำเสื้อวินไปเช่าช่วงต่อ 4.ด้านอื่น ๆ ได้แก่ ไม่ดื่มสุรา กริยามารยาทสุภาพ
ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้เขตฯดำเนินการจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างจริงจัง ตรวจตามแบบประเมินอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย้ำให้ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัดในทุกด้าน อาทิ การแต่งกาย อัตราค่าโดยสาร ป้ายทะเบียนรถ สถานที่ตั้งวิน และวินัยจราจร เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนผู้ใช้บริการ
พร้อมกันนี้ ได้สอบถามถึงตรวจจุดติดตั้งกล้อง CCTV จับภาพอัจฉริยะผ่านระบบ BMA AI CAMERA ซึ่งเขตฯ มีจุดติดตั้งกล้อง CCTV จำนวน 3 จุด ได้แก่ 1.หน้าสถานทูตจีน 2.ธนาคารออมสิน ตรงข้ามกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี 3.เมโทร สกาย รัชดา ซอยอินทามระ 47 เพื่อตรวจจับผู้กระทำความผิดขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า กวดขันวินัยจราจรเปรียบเทียบปรับแก่ผู้ฝ่าฝืนนำรถยนต์ขึ้นมาจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า นอกจากนี้ เขตฯ มีมาตรการป้องกันโดยตั้งวางแผงเหล็ก พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ห้ามจอดหรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินการเข้มงวดกวดขัน ตรวจตราในจุดติดตั้งกล้อง CCTV เป็นประจำ
นายจักกพันธุ์ กล่าวว่า การจัดระเบียบวินรถจักรยานยนต์สาธารณะนั้น เขตฯ จะต้องดำเนินการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของวินรถจักรยานยนต์สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยใช้แบบประเมินที่กำหนดไว้ หากพบข้อบกพร่องในส่วนใด ให้แจ้งผู้ขับขี่ทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อย เพื่อให้มั่นใจว่าวินรถจักรยานยนต์ทุกแห่งมีมาตรฐาน และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างปลอดภัย
นายจักกพันธุ์ กล่าวอีกว่า แบบประเมินนี้ประกอบด้วย 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านความสะอาด สถานที่ตั้งวินและบริเวณโดยรอบต้องสะอาดเรียบร้อย ด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อย ต้องจอดรถจักรยานยนต์อย่างเป็นระเบียบ ไม่กีดขวางทางเท้าหรือพื้นผิวจราจร และม้านั่งหรือสิ่งของต่าง ๆ ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบ
ด้านกฎหมาย ผู้ขับขี่ต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด สวมเสื้อวินที่มีเบอร์ตรงตามบัญชีรายชื่อ ขับขี่ในช่องทางที่กฎหมายอนุญาต ป้ายทะเบียนถูกต้อง สวมหมวกนิรภัย และต้องแสดงป้ายอัตราค่าโดยสารให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ห้ามเก็บค่าโดยสารเกินราคา และไม่อนุญาตให้เช่าเสื้อวินต่อ ด้านอื่น ๆ เช่น ห้ามดื่มสุรา และมีมารยาทสุภาพเต็มใจในการให้บริการประชาชน
“วินัยจราจรถือเป็นหัวใจสำคัญของความปลอดภัยบนท้องถนน การปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ไม่เพียงช่วยลดอุบัติเหตุเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีสำหรับการเดินทางของประชาชน เพื่อความปลอดภัยแก่ตนเองและผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน” นายจักกพันธุ์กล่าวทิ้งท้าย