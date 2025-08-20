ผู้ว่าปู ป้องหมอสุภัทร ทำประโยชน์ให้คนติดเชื้อโควิด ชี้ถ้าถูกให้ออกจริงก็เสียใจ ถามกก. เลือกชีวิตคนหรือระเบียบ ด้านเทวฤทธิ์ แนะ ดูข้อผ่อนปรนจัดซื้อของบัญชีกลางด้วย
เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 สิงหาคม ที่รัฐสภา นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ส.ว. และประธานที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ (กมธ.) พัฒนาการเมือง การมีส่วนร่วมของประชาชน สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา แถลงกรณีที่ นพ.สุภัทร ฮาสุวรรณกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะบ้าย้อย จ.สงขลา ที่ถูกสอบวินัยร้ายแรง ให้ออกจากราชการ กรณีการจัดซื้อชุดตรวจเอทีเค ขัดระเบียบจัดซื้อจัดจ้างกระทรวงการคลัง ว่า หากทุกคนย้อนคิดถึงช่วงโควิดที่เกิดขึ้นในเมืองไทย ไม่มีใครพูดถึงการตรวจหาเชื้อด้วยเอทีเค แต่ นพ.สุภัทร เป็นริเริ่มโครงการนี้ขึ้นมาเป็นคนแรก ซึ่งปรากฎผลงานของ นพ.สุภัทร ที่ระดมกำลังตรวจหาเชื้อโควิด ตั้งแต่ปี 64 ซึ่งการตรวจหาชื้อในขณะนั้นมีขีดจำกัด และรัฐบาลก็มีขีดจำกัดในการดำเนินการ ดังนั้นการดำเนินการของนพ.สุภัทร ถือว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งทำให้คนไทยตื่นตัวมากขึ้น โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อได้รับการรักษา ซึ่งทำให้ปัญหาเบาบางลง
นายวีระศักดิฺ์์ กล่าวต่อว่า หากถามความรู้สึกของประชาชนตอนนั้น ถามหัวใจดูประชาชนชื่นชอบโครงการนี้มาก ซึ่งตนก็เป็นผู้ประสบคนหนึ่ง เพราะขณะนั้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร รู้ว่าใช้จ่ายเงินน้อยมากเพราะติดระเบียบของราชการ ส่วนใหญ่จะเป็นเงินบริษัทที่บริจาคเข้ามา เราจึงเอาเหตุเป็นตัวตั้ง ซึ่งเราไม่รู้ว่าสิ่งที่ นพ.สุภัทร จัดซื้อเอทีเคมีจำนวนเท่าไหร่ ผิดระเบียบอย่างไร แต่ยืนยันได้อย่างเดียวว่าหมอที่อยู่ในคณะตรวจ นพ.สุภัทร เสียสละอดทน และดำเนินการอย่างมีมนุษยธรรม
“ดังนั้นถ้าเป็นดังข่าวว่าจะถูกให้ออกจากราชการจริง ผมและคณะมีความเสียใจอย่างมาก เพราะวันนี้ นพ.สภัทรได้เสียสละชีวิตของตัวเองได้มาตรวจหาเชื้อ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการต่อสู้กับโควิดได้เป็นอย่างดี ถามจริงๆว่า ณ วันนั้น ระหว่างระเบียบกับความตายเรื่องไหนสำคัญกว่า ความตายก็ต้องสำคัญกว่าระเบียบเอาไว้ทีหลัง และเหตุการณ์นี้ผ่านมา 4-5 ปีแล้ว เรื่องนี้ยังถูกฟื้นฝอยหาตะเข็บว่า การจัดซื้อจัดจ้างไม่โปร่งใสอย่างนั้นเหรอ นี่คือผลตอบแทนของคนที่ทำเพื่อส่วนรวม ผมไม่ทราบว่าสิ่งที่ นพ.สุภัทร ดำเนินการมีอะไรบ้าง แต่สิ่งที่หมอชนบทบุกกรุงนั้นได้ประโยชน์อย่างยิ่ง”นายวีระศักดิ์ กล่าว
ด้านนายเทวฤิทธิ์ มณีฉาย ส.ว. ในฐานะโฆษก กมธ.ฯ กล่าวว่า ตนยังคงสงสัยว่าทำไมเลือกตรวจเฉพาะกรณีของ นพ.สุภัทร เพราะโรงพยายาลที่มาร่วมโครงการหมอชนบทบุกกรุง ก็มีหลายโรงพยาบาล และการจัดซื้อจัดจ้างเอทีเคก็มีหลายโรงพยาบาล ซึ่งเรื่องเหล่านี้ต้องมีความโปร่งใส และในห้วงเวลาที่มีโควิดระบาดนั้น นั้น ทางกรมบัญชีกลางมีหนังสือเรื่องการดำเนินการ กรณีการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาหรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ ที่ให้ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงในการกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุ โดยเฉพาะเจาะจงจนกว่าจะมีการยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งข้อมูลของกรมบัญชีกลางนี้สะท้อนว่ามีแนวนโยบายผ่อนปรน และปลดล็อก จึงคิดว่ากรรมการที่สอบ นพ.สุภัทร ควรจะต้องดูรายละเอียดตรงนี้ด้วย ไม่ใช่ดูแค่ผิดหรือไม่ผิดระเบียบเเท่านั้น