‘พงศ์กวิน’ เปิด OAIC 2025 ผนึกนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุแรงงาน

‘พงศ์กวิน’ เปิด OAIC 2025 ผนึกนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุแรงงานให้เหลือน้อยที่สุด
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ OSH Avenue International Conference 2025 (OAIC 2025)” ณ แกรนด์ฮอลล์ ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และผู้บริหาร สสปท. ให้การต้อนรับ ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้ประกอบการ ร่วมเป็นเกียรติ
นายพงศ์กวิน เปิดเผยว่า ในวันนี้ ตนรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นเกียรติที่ได้มีโอกาส มาเป็นประธานในพิธีเปิด งานสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับนานาชาติ หรือ OSH Avenue International Conference 2025 ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. อันมีภารกิจเพื่อส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การศึกษาวิจัย และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยฯ รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ การจัดงานสัมมนา เชิงวิชาการระดับนานาชาติ OAIC ในครั้งนี้ นับว่ามีความหมายอย่างยิ่ง ในฐานะเวทีระดับนานาชาติ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก ได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมต่างๆ และเชื่อมโยงเครือข่ายระดับสากล เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายที่สำคัญ ของกระทรวงแรงงาน
“งานวันนี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของแรงงานไทย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ความปลอดภัยในสถานที่ทำงานไม่ใช่เพียงแค่หน้าที่ แต่เป็นพันธกิจสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือสุขภาพและชีวิตของพี่น้องแรงงานเรา” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน กล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแรงงานไทยและต่อประเทศ เนื่องจากเป็นเวทีนานาชาติที่เปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหลายประเทศ โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และนวัตกรรมเพื่อความปลอดภัย ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย ให้สามารถทำงานได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมศักยภาพขององค์กรให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อถูกถามถึงนโยบายจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว รัฐมนตรีแรงงานกล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนสำคัญในการสร้างหลักประกันด้านสวัสดิการแรงงานให้กับแรงงานต่างชาติ ช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน สร้างความเท่าเทียม และลดความเหลื่อมล้ำระหว่างแรงงานในแต่ละประเทศ
“สำหรับการต่อยอดผลลัพธ์จากการประชุมครั้งนี้ กระทรวงแรงงานมีแผนนำข้อเสนอและองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนากฎระเบียบเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ สามารถสร้างมาตรการคุ้มครองแรงงานได้ดียิ่งขึ้น โดยรัฐบาลพร้อมพิจารณามาตรการสนับสนุนในบางด้าน เพื่อให้การทำงานของแรงงานเป็นไปอย่างราบรื่น ลดโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ แม้การตั้งเป้า “ศูนย์อุบัติเหตุ” อาจทำได้ยาก แต่กระทรวงตั้งใจที่จะลดอัตราการเกิดเหตุให้น้อยที่สุด” รมว.แรงงาน กล่าว
นายพงศ์กวิน ยังกล่าวถึงความร่วมมือกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) เพื่อเพิ่มองค์ความรู้และมาตรการดูแลแรงงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ โดยเน้นการทำงานที่รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ และให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เป็นหลัก
ด้าน นายนันทชัย กล่าวว่า การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ยั่งยืน เป็นความท้าทายในการผลักดันความปลอดภัยในการทำงานให้ครอบคลุมแรงงานในทุกกลุ่ม การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยจะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านความปลอดภัยฯ ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ๆ ตลอดเวลา เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และไม่เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน
ทั้งนี้ สสปท. ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน ในทุกภาคส่วนทั้งแรงงานภาคอุตสาหกรรม พนักงานสำนักงาน แรงงานนอกระบบ และแรงงานข้ามชาติอย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ผ่านการพัฒนางานวิชาการด้านความปลอดภัยฯ และกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน ส่งผลให้สถานประกอบกิจการจำนวนมากสามารถลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้หยั่งรากลึก