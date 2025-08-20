สธ.ถอดบทเรียนจัดการภาวะฉุกเฉิน-รวมข้อเท็จจริงดำเนินคดีกรณีชายแดนไทย-กัมพูชา
วันนี้ (20 สิงหาคม 2568) ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานในสังกัด สป.สธ. ที่มีผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดดเด่นรายหมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 23 หน่วยงาน 24 ผลงาน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
นพ.โอภาส กล่าวว่า ที่ประชุมได้รับทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานสำคัญ อาทิ การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินและผลกระทบด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากการสู้รบชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งล่าสุด ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2568 มีผู้เสียชีวิตรวม 17 ราย แบ่งเป็น เสียชีวิตทางตรง 14 ราย ทางอ้อม 3 ราย ได้รับบาดเจ็บสาหัส 12 ราย บาดเจ็บปานกลาง 13 ราย บาดเจ็บเล็กน้อย 14 ราย รวมบาดเจ็บสะสม 39 ราย ยังคงเหลือผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 2 ราย ที่ รพ.สรรพสิทธิประสงค์ และ รพ.สุรินทร์ ส่วนด้านสุขภาพจิต ได้ทำการคัดกรองสะสม 86,854 ราย พบเครียดสูง 4,541 ราย และเสี่ยงฆ่าตัวตาย 499 ราย ซึ่งทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) ยังคงติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าสภาพจิตใจจะกลับสู่ภาวะปกติ
นพ.โอภาส กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบ 20 แห่ง ขณะนี้เปิดให้บริการได้ตามปกติแล้ว 19 แห่ง คงเหลือเปิดบริการบางส่วน 1 แห่ง คือ รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จ.สุรินทร์ ส่วนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่ได้รับผลกระทบรวม 149 แห่ง เปิดให้บริการปกติได้ครบทุกแห่ง โดยจากการประเมินความเสียหายของสถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ่งก่อสร้างและวัสดุ (ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา วัสดุอนามัยสิ่งแวดล้อม วัสดุควบคุมโรค และวัสดุอื่นๆ) รวมมูลค่าประมาณ 148,300,000 บาท ได้เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลความเสียหายให้ครบถ้วน เพื่อจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนเสนอสำนักงบประมาณ และให้รวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายฯ ในส่วนความเสียหายต่อ สธ. ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และ สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พร้อมทั้งเตรียมถอดบทเรียนเพื่อจัดทำแผนเตรียมความพร้อมในระยะต่อไปด้วย
“นอกจากนี้ ยังได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติ 125 ปี แห่งการพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่ 21 ตุลาคม 2568 และการจัดกิจกรรม Kick-off การรณรงค์ยุติความรุนแรงในสถานพยาบาลช่วงเดือนกันยายน 2568 เป็นต้น” นพ.โอภาส กล่าว