กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน-ซัมซุง จับมืออัพสกิล ‘ช่าง-บริการลูกค้า’ เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน–ซัมซุง จับมือ Upskill ช่าง–บริการลูกค้า เพิ่มศักยภาพแรงงานไทย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มช่าง งานสนับสนุนช่าง และงานบริการลูกค้า โดยมีนายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายเซ ยูน คิม ประธานบริษัทและประธานธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า และนายสิทธิโชค นพชินบุตร ประธานธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ลงนาม นายภัทรวุธ เภอแสละ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และนายธนากร สุขศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เป็นพยานการลงนาม ณ ห้องประชุมสาทร ชั้น M อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
นายเดชา เปิดเผยหลังเสร็จสิ้นพิธีว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีภารกิจหลักในการพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และพัฒนาแรงงานที่อยู่ในตลาดแรงงานให้มีทักษะฝีมือสูงขึ้น จึงมีการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กับบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ได้ร่วมกันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานในกลุ่มช่าง งานสนับสนุนช่าง และงานบริการลูกค้าขึ้น มีเป้าหมายและกลไกร่วมกันผ่านการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง และการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาจอแสดงผลเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ในปี 2568 มีเป้าหมายดำเนินการ จำนวน 85 คน
“ขณะนี้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง และการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาจอแสดงผลเพื่อประชาสัมพันธ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 45 คน โดยวันนี้ได้มีการมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมภายในงาน พร้อมทั้งรับมอบผลิตภัณฑ์และเครื่องมืออุปกรณ์ช่างเครื่องปรับอากาศเพิ่มเติมมูลค่า 277,700 บาท จากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อช่วยพัฒนาแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศ ให้มีทักษะฝีมือที่สูงขึ้นอีกด้วย” นายเดชา กล่าว
นายเดชา กล่าวต่อว่า จากความร่วมมือมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2564 – 2567 ทั้ง 2 หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาทักษะให้แก่กลุ่มช่าง งานสนับสนุนช่าง และงานบริการลูกค้ามาแล้วจำนวน 314 คน ผ่านกระบวนการฝึกอบรมในหลักสูตรการติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก การซ่อมบำรุงโทรศัพท์เคลื่อนที่ซัมซุง และการติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาจอแสดงผลเพื่อประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ทางบริษัทได้มอบชุดเครื่องมือและเครื่องปรับอากาศซัมซุง เพื่อนำไปใช้จัดฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 และระดับ 2 มูลค่ารวมกว่า 1,531,173 บาท
“กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ขอขอบคุณบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนอันดีอย่างเสมอมา ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยเพิ่มทักษะและผลิตภาพแรงงาน แต่ยังช่วยสร้างแรงงานคุณภาพที่ตรงกับความต้องการของตลาด และสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคอีกด้วย“ นายเดชา กล่าว