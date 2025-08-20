สมศักดิ์ เดินหน้าพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Thai Triple-P ตั้งเป้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก 1.5 ล้านคน ในปี’72 

สมศักดิ์ หนุนสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์เด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Thai Triple-P ตั้งเป้าขยายผลส่งเสริมสุขภาพจิตเด็ก 1.5 ล้านคน ในปี 72 มอบ “กรมสุขภาพจิต” จับมือ อปท.ทั่วประเทศ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ให้เดือนพฤษภาคม ของทุกปี เป็นเดือนแห่งสุขภาพใจ “สุขภาพใจ เป็นเรื่องของทุกคน” ซึ่งตนได้มอบหมายให้กรมสุขภาพจิต ขยายงานสุขภาพจิตในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) โดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ 6 มาตรการสำคัญ เพื่อดูแลสุขภาพจิตของประชาชนตลอดทุกช่วงชีวิต การส่งเสริมพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ของเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม กิจกรรมกลุ่มสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือ Thai Triple-P (Preschool Parenting Program) เป็นหนึ่งใน มาตรการสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่มีอัตราการคลอดบุตรน้อยลง สำหรับ Thai Triple-P เลี้ยงเก่ง ลูกเก่ง เป็นโปรแกรมส่งเสริมทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อให้มีทักษะในการ ส่งเสริมและสร้างความฉลาด รอบรู้ ผ่านกิจกรรม กอด เล่า เล่น เต้น ไหว้ โดยมีครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นผู้ช่วยสนับสนุนให้พ่อแม่มีทักษะดังกล่าว ซึ่งได้นำร่องโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ ทุรกันดาร ในพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการดำเนินงานในพื้นที่ๆ รวม 67,364 ครอบครัว ผลการดำเนินงาน พบว่า เด็กมี พัฒนาการสมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เด็กในพื้นที่ทุรกันดาร มีพัฒนาการสมวัยสูงถึง 14 เท่า นอกจากนี้ เด็กยังมีความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น และทักษะในการเลี้ยงลูกของพ่อแม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ จากผลสัมฤทธิ์ ของโครงการดังกล่าว จึงมีแผนขยายผลให้ครอบคลุม โดยกำหนดเป้าหมายเด็กปฐมวัยได้รับการส่งเสริม พัฒนาการสะสม 1.5 ล้านคน ภายในปี 2572 โดยแนวทางการขยายผล คือการพัฒนาทักษะครูในศูนย์ เด็กเล็ก/โรงเรียนอนุบาล และพัฒนาทักษะของบุคลากรสาธารณสุขในพื้นที่ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่าง ต่อเนื่อง
นายสมศักดิ์ กล่วาวว่า ทั้งนี้ อปท.มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายใต้การดูแลเกือบ 20,000 ศูนย์ ประมาน 7,500 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 50 ของกลุ่มเป้าหมาย จึงได้มีการประสานความร่วมมือกับ อปท. ซึ่งมีความ ใกล้ชิดกับประชาชน โดยนำร่อง MOU กับ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)/เทศบาล ในเขตสุขภาพที่ 11 เเละ 12 ครอบคลุม 100,000 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 15 ของกลุ่มเป้าหมาย และในปี 2569 จะขับเคลื่อน ผ่าน อปท. ทั่วประเทศ อีก 50,000 ครอบครัว เพิ่มให้ครอบคลุม 150,000 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย เชื่อมั่นว่าการขยายเครือข่ายจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับเด็กและผู้ปกครอง