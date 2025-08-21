สภาผู้บริโภค เปิดสิทธิลูกค้า NETA ผ่อนไม่ไหว-ไม่ค้างค่างวด คืนรถไฟแนนซ์ได้ตามกฎหมาย

สภาองค์กรของผู้บริโภค เผย ผู้ใช้รถ NETA หากผ่อนไม่ไหว ไม่มีประวัติค้างชำระ คืนรถให้ไฟแนนซ์ได้ตามกฎหมาย ไม่ต้องจ่ายส่วนต่างที่เหลือ
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สภาองค์กรของผู้บริโภค ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊ก สภาผู้บริโภค โดยเปิดเผยว่า ผู้บริโภคที่ซื้อรถยนต์เนต้า พร้อมได้ทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์กับบริษัทไฟแนนซ์ และไม่มีประวัติค้างชำระ สามารถใช้สิทธิในฐานะผู้บริโภค ทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาและส่งมอบคืนรถยนต์ให้กับบริษัทไฟแนนซ์ ที่ได้ทำสัญญาไว้ได้ เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 573
พร้อมมีขั้นตอนดำเนินการ คือ ให้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ และนำไปส่งมอบพร้อมกับนำรถไปคืนที่บริษัทไฟแนนซ์ คู่สัญญาพร้อมถ่ายภาพรถที่ส่งมอบเป็นหลักฐาน และให้มีการตรวจสภาพรถที่ส่งมอบ
ด้านผู้บริโภคที่เจอปัญหา บริษัทไฟแนนซ์ไม่รับคืนรถ สามารถทำหนังสือแจ้งบอกเลิกสัญญาได้ โดยนำรถยนต์ดังกล่าวไปวางไว้ที่สำนักงานบังคับคดี ณ ท้องที่ที่ผู้ให้เช่าซื้อตั้งอยู่ และเมื่อมีการวางทรัพย์แล้ว ทำให้ผู้บริโภคหลุดพ้นจากหนี้ที่ต้องชำระ ไม่ตกเป็นผู้ผิดนัดและไม่ต้องเสียดอกเบี้ยให้แก่บริษัทไฟแนนซ์หลังจากวันที่วางทรัพย์
โดยสามารถใช้สิทธิวางทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 333 เนื่องจากเข้าลักษณะเจ้าหนี้คือบริษัทไฟแนนซ์บอกปัด หรือปฏิเสธไม่ยอมรับชำระหนี้ โดยปราศจากเหตุอันจะอ้างตามกฎหมายได้
ผู้บริโภคที่มีความประสงค์ในการคืนรถยนต์เนต้าต่อบริษัทไฟแนนซ์ต่างๆ นั้น สามารถดาวน์โหลดเอกสารบอกเลิกสัญญาได้ที่เว็บไซต์ >> คลิก <<