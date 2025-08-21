หลวงพ่ออลงกต รับไม่รู้กฎหมาย ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ยันพร้อมแก้ไข เดินหน้าดูแลต่อ  

หลวงพ่ออลงกต รับไม่รู้กฎหมาย ดูแลผู้ป่วยเอชไอวี ยันพร้อมแก้ไข เดินหน้าดูแลผู้ป่วยต่อไป
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีวานนี้ (20 ส.ค.) นายกองตรี ดร.ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และเข้าพบหลวงพ่ออลงกต เพื่อชี้แจงในส่วนของตึกดูแลผู้ป่วย ที่มีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ในลักษณะคล้ายสถานพยาบาล แต่ทางวัดหรือมูลนิธิฯ ไม่ได้ขอจดทะเบียนอย่างถูกต้อง จึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย
ด้านหลวงพ่ออลงกต กล่าวว่า ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ยอมรับว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี ผิดว่าไปตามผิด และพร้อมแก้ไข โดยจะเดินหน้าต่อดูแลผู้ป่วยต่อไป
ที่มา โหนกระแส