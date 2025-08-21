แผ่นดินไหว 5.4 นอกชายฝั่งเมียนมา คนกรุงเทพฯ รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 211 กม. ขนาด 5.4 ลึก 10 Km. (กิโลเมตร)
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในแอพพ์เอ็กซ์ มีผู้ใช้สื่อโซเชียลร่วมกันติดแฮชแท็ก #แผ่นดินไหว ซึ่งหลายพื้นที่รับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน อาทิ อโศก พร้อมพงษ์
กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยรับรู้แรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ อาทิ ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่น และรู้สึกเวียนหัว และไฟแขวนเพดานแกว่งไปมา บริเวณ ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา เวลาประมาณ 9.58 ใกล้ๆ 10 โมงเช้า พบการสั่นเล็กน้อย ยาวนานประมาณ 10 วินาที
รวมถึงพื้นที่ ต.ลุมพินี อ.ปทุมวัน, ต.บางแคเหนือ อ.บางแค, ต.วังใหม่ อ.ปทุมวัน, ต.คลองตัน อ.คลองเตย, ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง, ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง , ต.สีลม อ.บางรัก, ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน ทั้งนี้ บริเวณ ถนนบรรทัดทอง ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี มีผู้แจ้งว่าในสำนักงานรู้สึกตึกโยก
ล่าสุด กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว รายงานว่า เมื่อเวลา 10.15 น. เกิดแผ่นดินไหวขึ้อีก ที่ประเทศเมียนมา ขนาด 3.0 ลึก 10 กม.