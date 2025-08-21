เปิดกัดในกทม. รับรู้แรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ขรก.แรงงาน วิ่งหนีวุ่น

เปิดพิกัดในกทม. รับรู้แรงสั่นสะเทือน แผ่นดินไหว ขรก.แรงงาน วิ่งหนีวุ่น
จากกรณี กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานว่า เกิดแผ่นดินไหว นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมา ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.แม่สอด จ.ตาก ประมาณ 211 กม. ขนาด 5.4 ลึก 10 Km. (กิโลเมตร)
ส่งผลให้ประเทศไทยรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในหลายพื้นที่ อาทิ บริเวณเขตดินแดง ที่ตั้งของกระทรวงแรงงานรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือน ทำให้ผู้คนในอาคารกระทรวงแรงงาน ต้องเร่งอพยพออกจากอาคารอย่างเร่งด่วน
บริเวณ ต.คลองเตยเหนือ อ.วัฒนา เวลาประมาณ 9.58 ใกล้ๆ 10 โมงเช้า พบการสั่นเล็กน้อย ยาวนานประมาณ 10 วินาที, ถนนบรรทัดทอง ต.ถนนเพชรบุรี อ.ราชเทวี มีผู้แจ้งว่าในสำนักงานรู้สึกตึกโยก
ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี อาคารสูงย่านแคราย ชั้น 9 อาคารสูง สามารถรับรู้ได้ว่า อาคารโยก และมึนศรีษะ, ต.สีลม อ.บางรัก จ.กรุงเทพมหานคร รู้สึกเวียนหัว และตึกสั่นรับรู้ได้ สิ่งของสั่นไหว แต่รู้สึกไหวไม่นาน
ต.สามเสนใน อ.พญาไท จ.กรุงเทพมหานคร พญาไทตึกสูง อาคารชั้น 11 รู้สึกสะเทือน โคมไฟแกว่ง, ต.คลองเตย อ.คลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร คอนโด ชั้น 12 น้ำในถึงน้ำกระเพื่อมเล็กน้อย
ต.คลองต้นไทร อ.คลองสาน จ.กรุงเทพมหานคร คอนโดมิเนียม ชั้น 18 ได้ยินเสียงคอนโดดังแก๊กแก๊ก โคมไฟในห้องครัวแกว่ง, ต.ทุ่งพญาไท อ.ราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร ประชาชนรู้สึกได้ถึงแรงสั่น และรู้สึกเวียนหัว และไฟแขวนเพดานแกว่งไปมา