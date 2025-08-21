ขาแท่นปิโตรเลียมเก่า กู้วิกฤตทะเลไทย
ท้องทะเลไทยเคยเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์
แต่วันนี้ ระบบนิเวศที่เคยงดงามกำลังเผชิญกับวิกฤต แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำถูกทำลายลงอย่างต่อเนื่อง
เพื่อกู้คืนความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ร่วมมือกับเชฟรอน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินโครงการปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลี่ยม แนวคิดนี้ไม่เพียงช่วยฟื้นฟูท้องทะเล แต่ยังนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง(ทช.) กล่าวว่า ทะเลเปรียบเสมือนอู่ข้าว อู่น้ำ เพราะทุกวันนี้ประชาชนใช้ประโยชน์จากทะเล ทั้งการประมง การท่องเที่ยว รวมทั้งทะเลเองเป็นสิ่งที่คอยรักษาความสมดุลของธรรมชาติ จะเห็นว่า ปัจจุบันนี้ มีปรากฏการณ์ วิกฤตธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ที่เราเรียกว่า โลกรวน ฟังก์ชันที่ทะเล จะเป็นตัวที่คอยรักษาสมดุลให้ธรรมชาติโดยภาพรวมก็เปลี่ยนไปด้วย จะเห็นจาก มีปัญหา ปะการังฟอกขาว หญ้าทะเลตาย น้ำทะเลอุณหภูมิสูงขึ้นผิดปกติ สัตว์ทะเล กระจัดกระจาย บางชนิด ลดลง
“หากเราไม่ทำอะไรเลยทะเลที่เคยสมบูรณ์ก็จะไม่สามารถย้อนกลับมาเหมือนเก่าอีก”นายปิ่นสักก์ กล่าว
อธิบดี ทช. กล่าวว่า การเสื่อมโทรมของปะการังนั้นมีมาพักใหญ่แล้วซึ่ง ทช.มีความพยายามฟื้นฟูปะการังจริง และทำปะการังเทียม โดยปะการังเทียมนั้น ได้จากแผ่นคอนกรีต ซึ่งก็ถือว่าได้ผลดีในระดับหนึ่ง และต่อมา เราเห็นว่า สามารถร่วมกับภาคเอกชนในการใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษ และสร้างประโยชน์ให้กับทะเลได้ โดยทช.เราได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด และสถาบันการศึกษา อย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำขาแท่านปิโตรเลียมที่ไม่ใช้แล้ว มาทำเป็นปะการังเทียม ในบริเวณเกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี
“ประโยชน์ที่เราได้รับคือ ทะเลได้ประโยชน์ ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพประมง ทั้งนี้การฟื้นฟูท้องทะเลนั้น 80-90% ต้องแก้ที่ต้นเหตุ แต่ 10-20% แก้ที่ต้นเหตุได้ได้ แต่สามารถบรรเทาปัญหาจากปลายเหตุได้ จึงใช้โอกาสความร่วมมือนี้ เพื่อฟื้นฟูทะเลให้ดีขึ้น
นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า บริษัท เชฟรอนทำงานในท้องทะเลไทยกว่า 6 ทศวรรษ มีการจัดการแท่นปิโตรเลียมใหม่ตลอดเวลา เราจึงมีแนวคิดว่า แท่นปิโตรเลียมเก่านั้นจะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง ออฟชั่นคือ เอามาสร้างปะการังเทียม ฟื้นฟูปะการัง จึงร่วมกับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เอาแท่นปะการังเทียม 7 แท่น ไปวาง เป็นแนวปะการังเทียม และมอบงบประมาณเพื่อศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลการดำเนินการ สร้างปะการังใหม่เกิดขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยว ในอนาคตหากไปดำเนินการในที่อื่นได้ก็ยินดีที่จะทำ และให้ความร่วมมือกับทางราชการ
โครงการปะการังเทียมจากขาแท่นปิโตรเลียม ไม่ใช่เพียงการฟื้นฟูท้องทะเล แต่คือการสร้างอนาคตที่เปี่ยมด้วยความหวัง เมล็ดพันธุ์ที่ปลูกไว้ในวันนี้ จะเติบโตเป็นมรดกทางธรรมชาติ พร้อมส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์ และเสริมสร้างชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน