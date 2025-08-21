ชัยชนะ ลุยตรวจรพ.เอกชน พบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเถื่อน 1.3 หมื่นคน

ชัยชนะ แฉ! อดีตขรก.กรมจัดหางาน มีเอี่ยว รพ.เอกชน ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเถื่อนกว่า 1.3 หมื่นคน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่ โรงพยาบาลดับเบิ้ลยู เมดิคอล ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อมด้วย ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) นพ.ประกิจ สาระเทพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร, นายนริศ นิรามัยวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่ สบส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลให้บริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย
นายชัยชนะ กล่าวว่า ตนได้รับรายงานเรื่องร้องเรียนว่ามีโรงพยาบาลเอกชนตรวจสุขภาพให้กับแรงงานต่างด้าวที่ไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 โดยทราบว่า รพ.ดับเบิ้ลยูเมดิคอล แห่งนี้มีการกระทำที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายดังกล่าว จึงมีการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า สถานพยาบาลได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2541 จริง แต่ยังอยู่ในระหว่างการขอใบอนุญาตตามประกาศมาตรฐานให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ขณะที่ ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้นมา ทางโรงพยาบาลได้ทำการตรวจสุขภาพให้กับคนต่างด้าวไปแล้ว 13,121 ราย ฉะนั้นการกระทำเช่นนี้เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล มาตรา 35 (4) มีโทษจำคุก 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท อย่างไรก็ตาม ได้สั่งให้ รพ.ดับเบิ้ลยูเมดิคอล หยุดให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวจนกว่าจะทำใบอนุญาตให้ถูกต้อง และขอให้สถานพยาบาลอื่นที่เข้าข่ายกระทำความผิดหยุดให้บริการในลักษณะเดียวกันนี้ด้วย
“ใบตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวทั้ง 13,121 ใบ ที่ตรวจไปจาก รพ.แห่งนี้ ถือว่าผิดกฎหมายไม่ถูกต้อง ไม่เป็นไปตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขในการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว โดยในวันนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลหยุดการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน บริษัทจัดหางานหรือนายจ้างของแรงงานทั้ง 13,121 ราย จะต้องส่งรายชื่อมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อที่จะมีการนำไปตรวจสอบ โดยทางกระทรวงฯ จะประสานไปยังกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เพื่อให้ตรวจสอบว่า มีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรู้เห็นในการกระทำนี้หรือไม่ นี่ไม่ใช่ครั้งแรก แต่หลังจากนี้เราจะเอาจริงเอาจัง เดินหน้าตรวจสอบอย่างถึงที่สุด เพราะทราบมาว่าการกระทำเหล่านี้ มีอดีตข้าราชการระดับ 10 ของกรมการจัดหางานร่วมอยู่ในกระบวนการนี้ ฉะนั้น ขอเรียกร้องว่าสิ่งไหนที่ผิดกฎหมาย อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขอให้คิดถึงประโยชน์ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ถ้าให้แรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้ตรวจสุขภาพจริง หรือตรวจจากสถานพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง อาจนำโรคระบาดมาแพร่ในประเทศไทยได้” นายชัยชนะกล่าว
เมื่อถามว่าแรงงานทั้ง 13,121 ราย ได้รับการตรวจสุขภาพจริงหรือไม่ นายชัยชนะกล่าวว่า ได้รับคำยืนยันจากเจ้าของ รพ.ว่า มีการตรวจให้จริง โดยเก็บค่าตรวจรายละ 500 บาท เพียงแต่ขนาดนี้อยู่ในระหว่างการขออนุญาตเพิ่มเติมในการเป็นทหารพยาบาลที่ตรวจสุขภาพคนต่างด้าว โดยได้สร้างห้องแล็บและห้องเอกซเรย์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ในระหว่างประเมินมาตรฐานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ถึงจะมาขึ้นทะเบียนขอเป็นสถานพยาบาลตรวจสุขภาพให้กับคนต่างด้าวกับ สบส. ได้
นายชัยชนะ กล่าวต่อว่า ในเรื่องของกระบวนการที่มีอดีตข้าราชการผู้ใหญ่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนั้น ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปตรวจสอบให้ชัดเจน เพราะมีเรื่องของการที่ รพ.เรียกเก็บค่าตรวจสุขภาพเพียง 500 บาท ก็ต้องไปดูว่าบริษัทที่จัดหางานให้กับแรงงานต่างด้าวมีการเรียกเก็บเกินกว่านี้หรือไม่
ถามย้ำว่ากรณีที่สถานพยาบาลแห่งนี้ เป็น 1 ใน 75 สถานพยาบาลที่ผ่านการรับรองจากกรมการจัดหางานว่าสามารถตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อไปขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยได้แต่กลับไม่สามารถใช้ใบตรวจสุขภาพนั้นได้ เนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาตเป็นสถานพยาบาลตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข เช่นหนีความผิดจะขึ้นอยู่ที่ใคร นายชัยชนะ กล่าวว่า ความผิดนี้จะอยู่ที่สถานพยาบาล เนื่องจากประกาศของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ชัดเจน ว่าจะหาพยาบาลจะต้องขออนุญาตในการตรวจสุขภาพคนต่างด้าวก่อน
เมื่อถามว่ารายงานทั้ง 13,121 ราย ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสุขภาพเพื่อทำงานให้ถูกต้อง นายชัยชนะ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีหน้าที่ออกประกาศให้แรงงานดังกล่าว ไปตรวจสุขภาพใหม่ แต่เรามาตรวจสอบความถูกต้องของสถานพยาบาล ฉะนั้น เรื่องนี้ต้องไปถามทางกรมการจัดหางาน ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไร
ด้าน ทพ.อาคม กล่าวว่า สำหรับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรฐานการให้บริการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว พ.ศ.2567 ที่มีการบังคับใช้เมื่อปลายปีที่ผ่านมา มีสถานพยาบาลมาขอใบอนุญาตในการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว คือ ใบอนุญาตสถานพยาบาล 16 หรือ สพ.16 แล้ว 41 แห่ง อยู่ในกรุงเทพมหานคร 17 แห่งและภูมิภาค 24 แห่ง ดังนั้นก็จะต้องไปตรวจสอบว่า มีสถานพยาบาลอื่นนอกเหนือจากนี้ทำการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวหรือไม่
ขณะที่ น.ส.จีรนุช ธรรมโหร กรรมการผู้อำนวยการ รพ.ดับเบิ้ลยูเมดิคอล กล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา รพ.ขนาดเล็ก 5 เตียง ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าจะต้องมีห้องแล็บ และห้องเอกซเรย์ แต่เมื่อมีการเปลี่ยนแนวทางเพิ่มข้อกำหนดนี้เข้าไป ทาง รพ. ก็ได้ขยายสร้างห้องแล็บ และรถเอกซเรย์ ซึ่งได้ทำการยื่นขอมาตรฐานกับทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว โดยอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเพื่อขอใบอนุญาต ต่อมาคือ การตรวจสุขภาพคนต่างด้าว ได้เพิ่มข้อกำหนดเรื่องการเก็บอัตลักษณ์บุคคล คือ ม่านตา เพื่อขึ้นทะเบียนกับสภากาชาดไทย ซึ่งทาง รพ. ยื่นดำเนินการแล้ว จากนั้น รพ.ก็จะนำมาตรฐานทั้งหมดนี้ไปยื่นกับ สบส. เพื่อขอใบ สพ.16
“เมื่อมีกฎหมายใหม่มาทางเราก็พยายามปรับตัวเพื่อให้ดูแลลูกค้าได้ และเอาจริงเอาจังกับการตรวจโรคต้องห้าม เพื่อป้องกันการติดโรคของแรงงาน ป้องกันความเสี่ยงให้กับนายจ้าง ฉะนั้น กรณีมีการตรวจเจอโรคก็จะต้องรายงานให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร” น.ส.จีรนุชกล่าว
เมื่อถามว่าการตรวจสุขภาพคนต่างด้าว 13,121 รายที่ผ่านมา ถือเป็นใบตรวจสุขภาพผิดกฎหมาย ทาง รพ.มีแนวทางดำเนินการอย่างไร น.ส.จีรนุช กล่าวว่า ทาง รพ.ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ รพ. แล้วจะมีการเริ่มเข้าไปคุยกับผู้รับบริการในการไปตรวจสุขภาพใหม่ ซึ่งทางเราก็จะมีส่วนในการรับผิดชอบนี้ด้วย
“เรายอมรับเรื่องนี้ เพราะการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวมีความเกี่ยวข้องใน 2 กระทรวง ซึ่งในขั้นแรกเราผ่านการสมัครจากกระทรวงแรงงาน ข้อกำหนดผ่านทุกอย่างเราจึงได้รับการประกาศรายชื่อจากกรมการจัดหางาน แต่ในขั้นที่ 2 เราก็ต้องดำเนินการภายใต้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหลายๆ ขั้นตอนก็ต้องใช้เวลาเป็นปี เช่นการตรวจคุณภาพห้องแล็บกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แต่ในระหว่างนั้นเราก็ได้ให้บริการตรวจสุขภาพกับแรงงานต่างด้าวไปแล้ว ตามที่ได้ทำข้อตกลงกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน” น.ส.จีรนุช กล่าว
ขณะที่ นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำหรับการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวเพื่อขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยนั้น กระทรวงแรงงานได้ออกกฎกระทรวงกำหนดว่าจะต้องตรวจสุขภาพใน 6 โรคได้แก่ โรคเรื้อน, วัณโรคระยะอันตราย, โรคยาเสพติดให้โทษ, โรคพิษสุราเรื้อรัง, โรคเท้าช้าง, และ โรคซิฟิลิส (ระยะที่ 3) ขณะเดียวกันสถานพยาบาลที่จะตรวจสุขภาพเพื่อนำผลมายื่นขอใบอนุญาตทำงาน โดยหลักแล้วจะมีอยู่ 2 มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 1.เป็นสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และ 2.สถานพยาบาลนั้นจะต้องมีห้องแล็บสำหรับการตรวจเชื้อ โดยมาตรฐานทางการแพทย์จะต้องเป็นไปตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทั้งหมด
นายสมชาย กล่าวต่อว่า กรมการจัดหางานได้เพิ่มระบบตรวจสอบการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวผ่านระบบ API โดยสถานพยาบาลสามารถส่งข้อมูลทั้งหมดเข้ามาที่กรมฯ โดยตรง ต้องการการปลอมแปลงใบรับรองแพทย์ เนื่องจากที่ผ่านมา มีการอนุญาตให้คลินิกทั่วไปตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวได้ แต่พบว่ามีปัญหาเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร ถึงต้องกำหนดให้สถานพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจะต้องเชื่อมต่อระบบ API เพื่อส่งข้อมูล
เมื่อถามถึงกรณีที่ สบส. กำหนดว่าสถานพยาบาลที่ให้การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวในการขอใบอนุญาตทำงานจะต้องมีการขึ้นทะเบียนขออนุญาตเพิ่มเติมจากใบอนุญาตสถานพยาบาลปกติ นายสมชาย กล่าวว่า ในส่วนของกรมการจัดหางานไม่ได้ดูตรงนั้น เราดูแค่เป็นสถานพยาบาลที่มีใบอนุญาตกับกระทรวงสาธารณสุข ก็สามารถมาขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นหน่วยพยาบาลกับกระทรวงแรงงานได้