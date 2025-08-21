ชีวิตคุณภาพ

‘เลขาฯ สปส.’ นำทีมลงพื้นที่อุตรดิตถ์ เยี่ยม 3 ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ย้ำ! ดูแลสิทธิตลอดชีพ

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) พร้อมด้วย นายพรชัย พินิจรัตนอนันต์ ประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้บริหารส่วนกลางสำนักงานประกันสังคม นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ ร่วมลงพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย ในโครงการ “สปส.มอบสุข”

นางมารศรี กล่าวว่า สปส. มีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายจนเป็นเหตุให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 22,268 ราย ผู้ทุพพลภาพอยู่ในการดูแลของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 173 ราย โดยในวันนี้ดิฉันพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้นักกายภาพบำบัดมาแนะนำการทำกายภาพ รวมถึงการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น และได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่างๆ ที่จำเป็น มามอบให้ถึงบ้านพักจำนวน 3 ราย ดังนี้

รายแรกชื่อ นายสมหวัง ขำทับทิม อายุ 47 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อาศัยอยู่กับภรรยา ในตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทุพพลภาพจากภาวะเลือดออกในสมองและความดันโลหิต เป็นเหตุให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง นอนติดเตียง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 83 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2567 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี

รายที่ 2 ชื่อ นางสาวเรวดี คล้ายสมบูรณ์ อายุ 59 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อาศัยอยู่กับพี่ชาย ในตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทุพพลภาพจากภาวะเลือดออกในสมองซีกซ้าย ส่งผลให้ร่างกายเป็นอัมพฤกษ์ แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ สื่อสารได้ค่อนข้างลำบาก สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 73 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2558 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

รายที่ 3 ชื่อ นายสุทธิพันธ์ เจาสกุล อายุ 48 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อาศัยอยู่กับภรรยา ในตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทุพพลภาพจากภาวะเส้นเลือดในสมองแตก เป็นเหตุให้แขนและขาข้างขวาอ่อนแรง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 5,434.50 บาท ตลอดชีวิต

“สปส.ยินดีพร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนทั่วประเทศหากประสบเหตุไม่คาดคิด ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุหรือความเจ็บป่วยจนอาจทำให้เป็นผู้ทุพพลภาพ ก็จะได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคม ที่ให้การคุ้มครองดูแลไปตลอดชีวิต” เลขาธิการ สปส. กล่าว