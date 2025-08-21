อนุกก.งบกทม. ตัดเหี้ยน 152 ล้าน งบรีโนเวตสภากทม. เหลือ 2 ล. หลังพบสูงเกินจริง
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ณ สภากรุงเทพมหานคร ดินแดง น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.คลองสามวา ในฐานะประธานอนุกรรมการงบประมาณ กรุงเทพมหานคร ปี 2569 เล่ม 3 เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติปรับลดงบประมาณในการปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้างภายในสภากรุงเทพมหานคร (สภา กทม.) รวมทั้งสิ้น 152,634,200 บาท คงเหลือเพียง 2,100,000 บาท
ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ มีหลายรายการที่ถูกปรับลด ได้แก่
- ค่าชุดเครื่องเสียงประจำห้องพิธีการ 1 ชุดจาก 2,286,300 บาท เหลือ 1,800,000 บาท
- โต๊ะรับประทานอาหารสี่เหลี่ยม 6 ที่นั่ง 15 ชุด จำนวนเงิน 483,900 บาท ปรับลดเหลือ 300,000 บาท
ในการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ มีหลายรายการที่ถูกตัด ได้แก่
- ค่าซื้อเครื่องรับโทรทัศน์จอแสดงผล 12 เครื่อง (LED TV)พร้อมอุปกรณ์กระจายสัญญาณภาพไร้สายงบ 1.68 แสนบาท
- ตู้เก็บเอกสาร 50 ตู้ และ ตู้อเนกประสงค์ 59 ตู้ จำนวนเงินรวม 395,300 บาท
- โครงการปรับปรุงระบบบริหารจัดการอาคาร งบ 52.6 ล้านบาท
- โครงการปรับปรุงระบบห้องประชุมอัตโนมัติ งบ 43 ล้านบาท
นฤนันมนต์ ระบุว่า การพิจารณาของอนุกรรมการฯ ยึดหลัก “ความคุ้มค่า โปร่งใส และจำเป็นต่อการใช้งบประมาณ” เป็นสำคัญ โดยหลายรายการพบว่ายอดที่เสนอมา “สูงเกินความเป็นจริง” และ บางรายการรายละเอียดไม่ชัดเจน เนื้อหามีการเปลี่ยนตลอดการพิจารณา จึงได้ปรับลดและตัดเพื่อให้สอดคล้องกับความจำเป็นใช้งานจริง และเพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่งบประมาณของชาวกรุงเทพฯ
“ภารกิจของพวกเราคือการทำให้ทุกบาททุกสตางค์จากภาษีของประชาชนถูกใช้อย่างคุ้มค่าและโปร่งใส” นฤนันมนต์กล่าว พร้อมยืนยันว่า คณะอนุกรรมการงบประมาณฯ จะยังคงเข้มงวดกับการตรวจสอบทุกรายการที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงอาคารสภา กทม.”