อุโมงค์ยักษ์ คลองทวีวัฒนา ขุดเจาะเสร็จแล้ว คาดเปิดใช้งานปี 69 เพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ำฝั่งธน
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ที่สำนักการระบายน้ำ นายเจษฎา จันทรประภา ผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กล่าวความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด ว่า ขณะนี้การขุดเจาะอุโมงค์ระบายน้ำความยาวกว่า 2.03 กิโลเมตร ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว โดยอุโมงค์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร และใช้เทคโนโลยีการขุดเจาะแบบ EPB Shield Tunnel Boring Machine (TBM)
สำหรับการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3.70 เมตร (หัวเจาะขนาด 4.27 เมตร) ยาวประมาณ 2.03 กิโลเมตร (2,033 เมตร) เป็นการขุดเจาะอุโมงค์บริเวณตามแนวคลองทวีวัฒนา เริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับถนนเพชรเกษม ไปสิ้นสุดบริเวณพื้นที่สวนยอดแขม ในซอยเพชรเกษม 69 โดยแนวอุโมงค์จะอยู่ใต้คลองทวีวัฒนา โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณจุดตัดกับถนนเพชรเกษมจะมีการก่อสร้างอาคารรับน้ำ เพื่อรับน้ำเข้าไปสู่อุโมงค์ และจุดปลายของอุโมงค์ จะมีการก่อสร้างอาคารสถานีสูบ เพื่อสูบน้ำภายในอุโมงค์ออกไปสู่คลองภาษีเจริญ
ทั้งนี้ คาดว่าโครงการจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดใช้งานจริงได้ในเดือนก.ค.69 โดยเมื่อแล้วเสร็จโครงการฯ คลองทวีวัฒนาจะสามารถรองรับน้ำไหลผ่านได้ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และจะช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเนื่องจากน้ำฝนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขม และเขตบางแค ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 60 ตารางกิโลเมตร
“โครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาถือเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งธนบุรี” ผอ. สำนักการระบายน้ำ กล่าว
สำหรับ โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา บริเวณคอขวด สำนักการระบายน้ำ ได้ว่าจ้าง บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท พี แอนด์ ซี แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษา และบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับจ้างดำเนินโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำบริเวณคลองทวีวัฒนา ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้กรุงเทพมหานคร ปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งธนบุรี เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำหลากจากนอกแนวป้องกันของกรุงเทพมหานคร ให้ระบายน้ำผ่านพื้นที่กรุงเทพมหานครออกสู่ทะเล ในกรณีที่มีปัญหาน้ำหลากพื้นที่ตอนบนของกรุงเทพมหานครมีปริมาณมาก โดยรัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายไว้ให้สามารถรับปริมาณน้ำหลากผ่านเข้ามาในพื้นที่กรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีได้ประมาณ 75 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที