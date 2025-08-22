พงศ์กวิน ยันปรับค่าแรงขั้นต่ำ400บ. รอบคอบ พร้อมประสานหน่วยงาน ดูแลผู้ประกอบการ

‘พงศ์กวิน’ แจงปมโรงแรมฟ้องศาล ขึ้นค่าแรง 400 บาท ยันปรับค่าแรงรอบคอบ-ผ่านมติบอร์ดไตรภาคีแล้ว พร้อมประสานหน่วยงานดูแลผู้ประกอบการ
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม ที่กระทรวงแรงงาน นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสมาคมโรงแรมไทย เตรียมยื่นฟ้อง ศาลปกครอง เพื่อตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของมติ คณะกรรมการค่าจ้าง ที่กำหนดให้โรงแรมทุกจังหวัดจ่าย ค่าแรงขั้นต่ำ 400 บาท/วัน ตั้งแต่ 1 กกรฎษคมที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบหนักต่อธุรกิจโรงแรมในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวน้อยและเศรษฐกิจซบเซา ว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำนั้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง (บอร์ดค่าจ้าง) หรือบอร์ดไตรภาคี ที่ประกอบด้วยทุกภาคส่วน 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายนายจ้าง 5 คน, ฝ่ายลูกจ้าง 5 คนและฝ่ายภาครัฐ 5 คน
“ฉะนั้น ผมเชื่อว่า การพิจารณาปรับขึ้นค่าจ้างฯ เป็นไปอย่างรอบคอบ ถึงผ่านบอร์ดไตรภาคีมาได้ แต่หากมีการฟ้องศาลและศาลมีคำสั่งตัดสินอย่างไร ก็คงต้องปฏิบัติตาม” นายพงศ์กวิน กล่าว
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีมีการมองว่าเป็นการปรับค่าจ้างฯ หลายรอบหรือตามอำเภอใจหรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ผ่านคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด นายพงศ์กวิน กล่าวว่า อย่างที่เรียนไปข้างต้น บอร์ดไตรภาคีมีตัวแทนจากฝั่งนายจ้างอยู่แล้ว ตนจึงมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในบอร์ดฯ เมื่อมีการตกผลึกออกมาแล้วว่า มีความพร้อมที่จะปรับค่าจ้างฯ มันก็ควรจะเป็นไปตามนั้น
“ผู้ประกอบการบางส่วนที่ไม่ได้เป็นตัวแทนกรรมการในบอร์ดฯ แล้วอยากจะไปฟ้องศาล ย่อมเป็นสิทธิของเขา สุดท้ายแล้วต้องดูว่า ผลสรุปออกมาจะเป็นอย่างไร“ นายพงศ์กวิน กล่าว
เมื่อถามถึงความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 400 บาท นายพงศ์กวิน กล่าวว่า เรื่องนี้ กระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงหลักในการเยียวยาผู้ประกอบการ แต่มีหน้าที่ผู้ประสานความเดือดร้อนของผู้ประกอบการไปยังหน่วยงาน เช่น กระทรวงการคลัง หรือกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อให้มีการพิจารณามาตรการเยียวยาอย่างไรบ้าง