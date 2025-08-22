พงศ์กวิน ให้กำลังใจ เยาวชนแข่ง ‘ฝีมือแรงงานอาเซียน’ ฟิลิปปินส์ ตั้งเป้าคว้าชัยกลับไทย
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เรื่อง การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 WorldSkills ASEAN Manila 2025 โดยมี นายจักรพงส์ สุเมธโชติเมธา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวบุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงาน ร่วมด้วย ณ บริเวณหน้าห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน
นายพงศ์กวิน เปิดเผยว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน เป็นข้อตกลงของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยกำหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทุก 2 ปี เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเสริมสร้างความร่วมมือด้านทักษะฝีมือแรงงาน ให้ทันต่อเทคโนโลยีและทัดเทียมมาตรฐานสากล ส่งผลให้เยาวชนได้ก้าวสู่การเป็นช่างฝีมือในตลาดแรงงาน สามารถเพิ่มศักยภาพการผลิต และบริการของประเทศในอนาคต ซึ่งในปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 14 โดยสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 21-31 สิงหาคม 2568 การแข่งขันมีทั้งหมด 32สาขา เยาวชนเข้าร่วมกว่า 300 คน จาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน โดยประเทศไทยได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญจำนวน 29 คน และเยาวชนไทย จำนวน 34 คน ใน 17 สาขา โดยทั้ง 17 สาขา เป็นสาขาที่มีความพร้อม และความมั่นใจ
“ผมมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสพบกับตัวแทนประเทศไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 ขอให้เยาวชนตัวแทนประเทศไทยทุกคน ได้นำประสบการณ์จากการฝึกซ้อมไปแสดงฝีมืออย่างเต็มกำลังความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศเพื่อนำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ให้คนทั่วโลกได้รับรู้ว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก อีกทั้งการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ เป็นการยกระดับฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ทั้งในการศึกษา การประกอบอาชีพ เพิ่มโอกาสในการมีงานทำ และเป็นแบบอย่างให้กับคนรุ่นต่อไปได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการ พัฒนาฝีมือตนเอง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ นำมาซึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย” นายพงศ์กวิน กล่าว
นายพงศ์กวิน กล่าวอีกว่า ตนขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง และเชื่อมั่นว่าจะสามารถคว้าชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยได้อย่างแน่นอน และขอเชิญชวนชาวไทยร่วมส่งแรงเชียร์ห้กับตัวแทนเยาวชนไทยที่ไปแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
นายเดชา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 ประเทศไทยจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 34 คน ใน 17 สาขาประกอบด้วย 1) สาขาการแต่งผม 2) สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 3) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ทีม) 4) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ทีม) 5) สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 6) สาขาเทคโนโลยีเว็บ 7) สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 8) สาขาปูกระเบื้อง 9) สาขาการสร้างโมเดลในเกมส์สามมิติ 10) สาขาการประกอบอาหาร 11)สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม 12) สาขาออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 13) สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ทีม) 14) สาขากราฟิกดีไซน์ 15) สาขาไม่เครื่องเรือน 16) สาขาอุตสาหกรรม 4.0 (ทีม)และ 17.) สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (ทีม)
“การแข่งขันใช้เวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2568 มีพิธีเปิดในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 ประกาศรางวัลและปิดการแข่งขันในวันที่ 30 สิงหาคม 2568 สำหรับเงินรางวัลที่กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อมอบให้แกผู้ที่ได้รับเหรียญรางวัล ได้แก่ เหรียญทอง จำนวน 150,000 บาท เหรียญเงิน จำนวน 75,000 บาทเหรียญทองแดง จำนวน 40,000 บาท เหรียญฝีมีอยอดเยี่ยม (รางวัลชมเชย) จำนวน 20,000 บาท และรางวัลสำหรับผู้เขาร่วมแข่งขัน จำนวน 10,000 บาท” นายเดชา กล่าว
ด้านนางสาวพัชรมล ลิ่มทอง และ นางสาวพนินทรา ฤกษ์ดี ตัวแทนจากทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills ASEAN Manila 2025 สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) เปิดเผยว่า พวกเราได้รับการฝึกซ้อมกันมาราว 3 เดือน ตั้งแต่เช้า-เย็น เนื่องจากหลายๆอย่างมีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติม และมีการเตรียมพร้อมหลายๆแผน โดยขณะนี้พวกเรามีความพร้อม 90% เหลือไปลงสนามแข่งจริงอีก 10% พร้อมยืนยันว่าจะทำให้เต็มที่และสุดความสามารถ โดยมุ่งหวังที่จะคว้าเหรียญทองคู่ ซึ่งต้องขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคนให้พวกเราสองคนในสนามแข่งขันนี้