ประกันสังคม ลงพื้นที่พิษณุโลก ให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ มอบของจำเป็น-แนะสิทธิประโยชน์

ประกันสังคม ลงพื้นที่พิษณุโลก ให้กำลังใจ 3 ผู้ประกันตนทุพพลภาพ มอบของจำเป็น-แนะนำสิทธิประโยชน์
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นางมารศรี ใจรังษี เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ในโครงการ “สปส.มอบสุข” โดยมี นางอาภรณ์ แว่วสอน ประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารส่วนกลางสปส. นักกายภาพบำบัดและเจ้าหน้าที่ ร่วมคณะลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย
นางมารศรี กล่าวว่า สปส.มีความห่วงใย และให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ โดยในวันนี้ตนพร้อมคณะผู้บริหารจากสปส. ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่มายังจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเข้าเยี่ยม พูดคุยให้กำลังใจ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม รวมถึงได้เชิญชวนให้ผู้ทุพพลภาพเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 3 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนี้ยังได้นำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น มามอบให้ผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ จำนวน 3 ราย
โดยรายแรกคือ นางวรัญญา ขานไข อายุ 52 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 อาศัยอยู่กับสามี ในตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทุพพลภาพจากโรคไขสันหลังเสื่อม และโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นเหตุให้แขนและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 99 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 7,500 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 2 คือ นายสุวิน หมอกมืด อายุ 75 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 อาศัยอยู่กับครอบครัว ในตำบลหัวรอ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทุพพลภาพจากอุบัติเหตุตกจากรถยนต์ ศีรษะกระแทกพื้น กระดูกคอแตกหักทับเส้นประสาทไขสันหลัง เป็นเหตุให้ร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องมีผู้ดูแล สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 50 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2555 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต
รายที่ 3 คือ นายวัชรา พ่วงเฟือง อายุ 68 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 อาศัยอยู่ในตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งทุพพลภาพจากโรคหลอดเลือดสมองอุดตัน และมะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นเหตุให้แขนและขาทั้ง 2 ข้างอ่อนแรง ไม่สามารถเดินได้ เป็นผู้ป่วยติดเตียง ต้องมีผู้ดูแล สูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของร่างกายร้อยละ 82 ได้รับสิทธิเป็นผู้ทุพพลภาพตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ปัจจุบันได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้เดือนละ 500 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี
“ณ ปัจจุบันมีผู้ทุพพลภาพทั่วประเทศที่อยู่ในระบบประกันสังคม จำนวน 22,268 ราย ในจำนวนนี้มีผู้ทุพพลภาพที่อยู่ในการดูแลของสปส. จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 263 ราย และอยู่ในการดูแลของสปส. สาขาอำเภอวังทอง จำนวน 107 ราย ทั้งนี้ ขอย้ำว่าสปส. พร้อมให้การช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิตามกฎหมาย เพื่อให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม” เลขาธิการ สปส. กล่าว