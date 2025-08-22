ก.แรงงาน จับมือ GSPA NIDA เปิดตัว ‘Fit4Work’ พลิกโฉมหลักสูตรแรงงานตรงใจนายจ้าง

กระทรวงแรงงานจับมือ GSPA NIDA เปิดตัวโครงการ “Fit4Work” พลิกโฉมหลักสูตรแรงงานตรงใจนายจ้าง ลดปัญหาว่างงาน เพิ่มรายได้
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “Fit4Work: Skills Tailored for Employers” ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาแรงงานให้ตรงกับความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง พร้อมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (GSPA NIDA) เพื่อยกระดับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยในยุคดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 7 อาคารสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
นายพงศ์กวิน กล่าวว่า ตนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานเปิดตัวโครงการ “Fit4Work: Skills Tailored for Employers” ซึ่งเป็นโครงการที่ตนตั้งใจผลักดันอย่างเต็มที่ตั้งแต่เข้ามารับตำแหน่ง จึงขอขอบคุณทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมระดมสมองและให้ข้อมูลที่มีค่าในกิจกรรม Skills Co-creation Lab ซึ่งถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่สุดในการร่วมกันสร้างอนาคตแรงงานไทย ตนเชื่อว่าหลายท่านคงทราบดีว่าโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคที่เทคโนโลยี AI และนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญ หากเรายังคงพัฒนาแรงงานด้วยแนวทางแบบเดิม เราจะไม่มีทางก้าวทันโลกได้เลย ปัญหา “ทักษะที่ไม่ตรงกับงาน” จึงเป็นความท้าทายที่ผมให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
“จากประสบการณ์การทำงานในภาคเอกชน ผมเข้าใจดีถึงความต้องการของทั้งผู้ประกอบการและลูกจ้าง ผู้ประกอบการต้องการบุคลากรที่มีทักษะตรงจุดและพร้อมทำงานทันที ในขณะที่ลูกจ้างก็ต้องการโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความมั่นคงในอาชีพ วันนี้เราจึงต้องเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงแรงงาน จากการเป็น ‘ผู้พัฒนาหลักสูตร’ มาเป็น ‘ผู้ร่วมสร้าง’ กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง โครงการ Fit4Work คือคำตอบของเรา เพราะเราเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่ควรเป็นเพียงผู้ที่รอรับแรงงานที่ผ่านการอบรมอีกต่อไป แต่ควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมกำหนดหลักสูตร ร่วมคิด และร่วมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา” นายพงศ์กวิน กล่าว
รมว.แรงงาน ยังกล่าวถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบาย “AI เพื่อยกระดับแรงงานไทย” โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี AI การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ
“โครงการ Fit4Work จะเปลี่ยนบทบาทของผู้ประกอบการจากการเป็นผู้รอรับแรงงานที่ผ่านการอบรม มาเป็น ‘ผู้ร่วมออกแบบ’ และ ‘ผู้ร่วมสร้าง’ ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีส่วนร่วมมากขึ้นในการพัฒนาทักษะแรงงาน โดยในวันนี้เราได้เริ่มต้นด้วยกิจกรรม ‘Skills Co-creation Lab: ห้องปฏิบัติการสร้างสรรค์หลักสูตร’ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจาก 5 ภาคส่วนหลัก ทั้งอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยี การผลิตและอุตสาหกรรมสมัยใหม่ บริการและการท่องเที่ยว เกษตรและอาหาร และการเงินและการลงทุน ได้ร่วมระดมสมองและให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในยุคนี้” นายพงศ์กวิน กล่าว
นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานยังได้ประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือกับ GSPA NIDA ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการนี้อย่างเป็นระบบ
นายพงศ์กวิน เปิดเผยว่า การจับมือกับนิด้าถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ เพราะนิด้ามีความเชี่ยวชาญด้านการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถพัฒนาหลักสูตรทักษะแรงงานได้อย่างทันท่วงทีและมีพื้นฐานจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือ โดยเฉพาะทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และ Soft Skills ที่เป็นที่ต้องการของตลาด
“วันนี้เราจึงต้องเปลี่ยนบทบาทของกระทรวงแรงงาน จากการเป็น ‘ผู้พัฒนาหลักสูตร’ มาเป็น ‘ผู้ร่วมสร้าง’ กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง โครงการ Fit4Work คือคำตอบ เพราะเราเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่ควรเป็นเพียงผู้ที่รอรับแรงงานที่ผ่านการอบรมอีกต่อไป แต่ควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมกำหนดหลักสูตร ร่วมคิด และร่วมสร้างแรงงานที่มีคุณภาพไปพร้อมกับเรา ผมเชื่อมั่นว่าโครงการ Fit4Work จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ที่จะช่วยให้เราสร้าง “แรงงานยุคใหม่” ที่พร้อมทำงาน สร้างรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน” นายพงศ์กวิน
ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการสัมภาษณ์พิเศษกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน โดย ผศ.ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการบริหารและการเรียนรู้ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เพื่อเจาะลึกถึงวิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของโครงการในอนาคต