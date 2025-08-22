คืบหน้า ทำอีไอเอ กระเช้าขึ้นภูกระดึง อุทยาน-อพท.หารือเตรียมทำ เอ็มโอยู เน้นดูแลสวล.-นทท.ปลอดภัย

คืบหน้าทำอีไอเอกระเช้าขึ้นภูกระดึง อุทยาน-อพท.หารือเตรียมทำ เอ็มโอยู เน้นดูแลสวล.-ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานร่วมกับ นายศิริปกรณ์ เชี่ยวสมุทร ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) ในการประชุมการจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) และความคืบหน้าโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงของ อพท. ผู้แทนผู้อำนวยการสำนักอุทยานแห่งชาติ ผู้อำนวยการกองนิติการ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ร่วมประชุมในรูปแบบ Video Conference ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ที่ประชุมได้มีการหารือถึงประเด็นความคืบหน้าการจัดการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงในด้านต่างๆ ซึ่งขณะนี้การจัดสร้างกระเช้าฯ อยู่ในขั้นตอนการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การบริหารจัดการโดยรวมบนพื้นที่ อช.ภูกระดึง การจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวด้านบนภูกระดึง การพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายจราจรเมื่อนักท่องเที่ยวขึ้นสู่บนภูกระดึง (นอกเขตอุทยานฯ) เป็นต้น
ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงานยังมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ส่วนเรื่องพิจารณาอีกประเด็น คือ การหารือเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง จังหวัดเลย และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างทั้ง 2 หน่วยงาน เพื่อดำเนินการและบริหารจัดการด้านต่างๆ ในการจัดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงต่อไป