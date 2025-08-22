สคช. จับมือ เชลล์ ประเมินบาริสต้า Shell Cafe ตั้งเป้าขยายผลให้ครบ 300 สาขาทั่วประเทศ

สคช. จับมือ เชลล์ นำร่องประเมินบาริสต้า Shell Cafe ยกระดับสู่มาตรฐานมืออาชีพ ตั้งเป้าขยายผลให้ครบ 300 สาขาทั่วประเทศ
วันที่ 22 สิงหาคม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด นำร่องประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพให้กับกลุ่มบาริสต้าจาก Shell Cafe ณ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ โดยมี ดร.ณฐา จันทนู รองผู้อำนวยการสคช. พร้อมนางสาวสุวรา สุปรียธิติกุล รองกรรมการบริหาร ฝ่ายการตลาดนอนออยล์ ธุรกิจโมบิลิตี้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ โดย สคช. ได้คัดสรรทีมเจ้าหน้าที่สอบซึ่งเป็นระดับแชมป์บาริสต้าประเทศไทย นำโดยนายศิวกร บุญศิริชาญ Thailand Barista Champion 2012 ,นายกฤตนัย คงธนารักษ์ Thailand National Brewers Championships 2025,นางสาวสุดารัตน์ ช้างเจริญ ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน National Thailand Barista Championship (NTBC) 2015 เพื่อทำการประเมินการันตีความเป็นมืออาชีพให้กับบาริสต้าของ Shell Cafe นำร่อง 42 คน จากกว่า 35 สาขาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
“การประเมินครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่าง สคช. และเชลล์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการใน Shell Cafe ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยส่งเสริมให้พนักงานของ Shell ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพระดับประเทศ ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภค เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ และเพิ่มโอกาสในสายอาชีพให้กับพนักงานของ Shell ซึ่งจะหนุนให้สถานีบริการน้ำมันของ Shell ไม่เพียงเป็นจุดพักเติมพลัง แต่ยังเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าได้รับบริการจาก ‘มืออาชีพ’ ตัวจริง” ดร.ณฐา กล่าว
ทั้งนี้ การประเมินประกอบด้วยภาคความรู้และภาคปฏิบัติ ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นสำหรับบาริสต้า อาทิ ความรู้เรื่องกาแฟ การเตรียมเครื่องดื่ม การบริการลูกค้า และสุขอนามัย ซึ่งผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือปริญญาทางอาชีพ ที่สามารถใช้เป็นหลักฐานยืนยันความสามารถในการประกอบอาชีพได้อย่างเป็นมาตรฐานจาก สคช. ซึ่งเป็นหน่วยงานเดียวที่ให้คุณวุฒิวิชาชีพได้
นอกจากนั้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และบริษัท เชลล์ฯ ยังได้หารือแนวทางการขยายสู่ Shell Café ทั่วประเทศ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่ และช่วยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการของไทยในระยะยาว โดย Shell มีแผนพัฒนาบุคลากรกลุ่มบาริสต้าประจำสาขา อีกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ ตั้งเป้าสร้างความเชื่อมั่นว่าเครื่องดื่มทุกเมนูภายใต้ Shell Cafe จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน และในอนาคตได้วางแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดพัฒนาบุคลากรในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้า (EV) และโซล่าเซลล์ รวมถึงช่างต่างๆในกลุ่มปิโตรเลียมอีกด้วย