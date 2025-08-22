ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง ชญานันท์ ภักดีจิตต์ เป็นปลัดกระทรวงทรัพยากรฯ คนใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2568 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ การแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแต่งตั้ง นางชญานันท์ ภักดีจิตต์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ.) ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคนใหม่ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งตั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป
การแต่งตั้งครั้งนี้ เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ลาออกจากตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ทำให้ตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ว่างลง