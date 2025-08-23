ดีเปรสชัน ทวีกำลังเป็นพายุโซนร้อน คาจิกิ แล้ว จ่อขึ้นฝั่งเวียดนาม-ลาว อุตุฯติดตามใกล้ชิด
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กรมอุตุนิยมวิทยา อัพเดตสถานการณ์พายุเวลา 07.00 น.ของวันนี้ พายุดีเปรสชั่นบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อน “คาจิกิ (KAJIKI)” แล้ว
สำหรับ คาจิกิ (KAJIKI) หมายถึงชื่อปลาทะเลที่มีสีสวยงาม ตั้งชื่อโดยประเทศญี่ปุ่น เป็นพายุลูกที่ 13 จากการนับจำนวนพายุของ RSMC โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกด้วยความเร็ว 30 กม./ชม.(เคลื่อนตัวเร็ว) คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามและ สปป.ลาว ช่วงวันที่ 25-26 ส.ค.68 นี้
ยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ สถานการณ์ยังมีการเปลี่ยนแปลง
