กทม.เตือนปชช.ริมฝั่ง ระวังน้ำสูง จ่อซ้อมเหมือนจริง ‘เรือชนกัน‘ ใต้สะพานพระราม 8

กทม.เตือนปชช.ริมฝั่ง ‘ระวังน้ำสูง’ จ่อซักซ้อมเสมือนจริง ซีนารีโอ ‘เรือชนกัน’ ใต้สะพานพระราม 8
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม กรุงเทพมหานคร ประกาศแจ้งเตือน ให้ประชาชนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาที่เพิ่มสูงขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 28 สิงหาคมนี้ โดยขอให้ประชาชนที่อาศัยนอกแนวเขื่อนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
โดย กทม. อ้างอิงประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ด้วยสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ (สทนช.) มีประกาศฉบับที่ 18/2568 เรื่อง เฝ้าระวัง
น้ำหลาก ดินโคลนถล่ม น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ โดยมีบางส่วนเสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัย น้ำป่าไหลหลก ดิน ในเขตชุมขนเมืองซึ่งเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำ เนื่องจากระบายไม่ทันและระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาปรับเพิ่ม การระบายน้ำ จึงขอแจ้งเฝ้าระวังสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคมนี้
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯกลาง จึงขอให้กรุงเทพหานคร ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในน้ำ เช่น งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง ร้านอาหาร เป็นต้น รวมทั้งประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำให้เฝ้าระวังและติดตารสถานการณ์อย่างใกล้ชิง
ทั้งนี้ หากพบปัญหาน้ำท่วมขังสามารถแจ้งได้ที่ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม 02-248-5115 (สำหรับถนนสายหลัก) หรือ สายด่วน กทม. 1555 (ตลอด 24 ชม.) หรือผ่านทาง @TraffyFondue
อย่างไรก็ดี สปภ.กทม.ได้เชิญหน่วยที่เกี่ยวข้อง ประชุมซักซ้อมความเข้าใจก่อนซ้อมเสมือนจริงแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2568 เมื่อ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา
โดย นายพัลลภ ไพฑูรย์บัวทอง รองผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานดำเนินการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2568 ณ ห้องประชุม อาคารกองปฏิบัติการดับเพลิง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานทั้งในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร เข้าร่วมประชุม
การประชุมในวันนี้ เป็นการเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจในแผนและแนวทางปฏิบัติของทุกหน่วยให้ตรงกันครั้งในโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีการซ้อมแผนอุบัติภัยทางน้ำ ซึ่งกำหนดซีเนริโอเรือโดยสารและภัตตาคารโดน(ชน)กับเรือลำเลียงบรรทุกสินค้าในแม่น้ำเจ้าพระยา ณ บริเวณพื้นที่ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งเขตบางพลัด ในวันที่ 27 และ 29 สิงหาคม 2568 นี้
สำหรับการฝึกซ้อมในวันที่ 27 สิงหาคม ประกอบด้วย
– การซ้อม TTX วางแนวทางการประสานงาน กำหนดรูปแบบการสื่อสาร และทดสอบแผน
– การซ้อม Functional Ex ทบทวน SOP ของแต่ละทีมปฏิบัติ
– ฝึกปฏิบัติการจริงตามแผน FTX
ส่วนวันที่ 29 สิงหาคม 2568 จะเป็นการซ้อมเต็มรูปแบบ (Full Scale Exercise : FSX)