ภาคประชาสังคม 23 อำเภอนครศรีธรรมราช จับมือเปลี่ยนงานสารทเดือนสิบ-กาชาดให้เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าบุหรี่

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม นายวรวุฒิ ประสารพจน์ ผู้ประสานงานประชาคมงดเหล้า และผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด ป้องกันจังหวัด ศูนย์ควบคุมป้องกันสารเสพติดและปัจจัยเสี่ยง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมด้วย สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพเยาวชน และศูนย์เสมารักษ์ประจำอำเภอ ทั้ง 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อปกป้อง และการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่เด็กเยาวชน โดยขยายผลโมเดลการจัดงานวันสารทเดือนสิบและงานกาชาด บริเวณทุ่งทาลาด ให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากเหล้า บุหรี่ ยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยง
นายวรวุฒิ กล่าวว่า การลงนามวันนี้แสดงให้เห็นความพร้อมใจของทุกภาคส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการใช้ชีวิตที่ดี โดยขยายผลโมเดลการจัดงานวันสารทเดือนสิบและงานกาชาด บริเวณทุ่งทาลาด ที่พบว่า เมื่อการจัดงานมีความปลอดภัยทำให้มีการท่องเที่ยวที่มากขึ้นกว่าแสนคนตลอด 15 วัน ครอบครัวรู้สึกปลอดภัยที่จะให้ลูกหลานมาเที่ยวงาน ลดภาระงานเจ้าหน้าที่ การจัดงานประสบความสำเร็จสามารถเปลี่ยนภาพลักษณ์งานที่อันตรายเป็นงานที่ปลอดภัยได้ สำหรับปี 2568 งานสารทเดือนสิบจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 26 กันยายน มีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ การเสวนาผลดีของงานที่ปลอดภัยและส่งเสริมเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็กเยาวชนด้วย
นอกจากนี้ เรายังได้ขยายผลสำเร็จข้างต้นไปยังอำเภออื่น โดยเบื้องต้นแต่ละอำเภอจะมีเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ร่วมเป็นคณะทำงาน และร่วมกันกำหนดว่า งานประเพณีเทศกาลในอำเภอของตนเองนั้นจะเป็นงานอะไร เช่น อำเภอสิชลงานประเพณีชักพระ อำเภอพรหมคีรี งานวันชาวสวน อำเภอชะอวด งานดอกจูดบาน และอำเภอลานสกา งานมังคุดหวาน เป็นต้น เมื่อกำหนดได้แล้วจะประกาศเป็นนโยบายของพื้นที่ต่อไป
ด้าน นายธีระ วัชรปราณี ผู้อำนวยการเครือข่ายงดเหล้า กล่าวว่า ประเพณีเทศกาลประจำท้องถิ่น รวมทั้งงานกาชาดของแต่ละจังหวัดเป็นพื้นที่จัดงานสาธารณะ และส่วนใหญ่จัดในสถานที่ราชการ การที่มีคนหลากหลายวัยอาชีพมาท่องเที่ยวย่อมต้องการความปลอดภัยมาอันดับแรก ที่ผ่านมาเครือข่าย ร่วมกับ สสส. มีโครงการพื้นที่สาธารณะงานบุญประเพณีเทศกาลปลอดเหล้าปลอดภัย กว่า 200 งานทั่วประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2551 ได้เสนอให้กระทรวงมหาดไทย มีนโยบายงานกาชาดปลอดเหล้า โดยนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลที่ผ่านมากว่า 20 ปี พบปัญหาสำคัญ คือ ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จะใช้กลยุทธ์เป็นสปอนเซอร์จัดงานแล้วแฝงการโฆษณา หรือมีการส่งเสริมการขายผ่านลานเบียร์ กิจกรรมแสดงดนตรีคอนเสริต์ กลายเป็นสร้างค่านิยมการดื่มการขายที่ไม่รับผิดชอบ
“ดังนั้น ภาครัฐต้องเข้มแข็งเห็นประโยชน์ส่วนรวมไม่รับเงินจากธุรกิจเน้นนโยบายของจังหวัดเพื่อควบคุมให้เกิดความปลอดภัย จะเป็นรากฐานสำคัญให้การท่องเที่ยวสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งธุรกิจขนส่ง โรงแรม ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และยังเป็นการเสริมคุณค่าประเพณีที่ดี ซึ่งควรขยายผลให้เกิดขึ้นทุกงานดังตัวอย่างของการทำ MOU ของจังหวัดนครศรีธรรมราชครั้งนี้” นายธีระ กล่าว