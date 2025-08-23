สมศักดิ์ เปิดงาน ‘นับคาร์บ’ คนกรุง หวังปรับพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ลดค่าใช้จ่ายระบบสุขภาพ

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ ห้องประชุมเกษมสโมสร อาคารเกษมพฤกษา มหาวิทยาเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดงาน “นับคาร์บ เฝ้าระวัง ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงโรค NCDs ในพื้นที่เขตเมือง” โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และประชาชนทั่วไป ร่วมงานกว่า 700 คน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะสังคมเมืองอย่างกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวิถีชีวิตเร่งรีบ มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมและขาดการออกกำลังกาย จึงทำให้ประชาชนจำนวนมากเสี่ยงเกิดโรค NCDs เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจ ซึ่งการนับคาร์บเป็นการควบคุมปริมาณคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและน้ำตาลที่ควรรับประทานในแต่ละวัน โดยการขับเคลื่อนกิจกรรม “นับคาร์บ เฝ้าระวัง ปรับพฤติกรรมสุขภาพ ลดความเสี่ยงโรค NCDs ในพื้นที่เขตเมือง” ครั้งนี้ มีเป้าหมายให้ อสส. ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ที่มีอยู่ประมาณ 13,000 คน เสริมสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดความตระหนักและสามารถจัดการสุขภาพตนเองเพื่อลดเสี่ยง ลดโรค NCDs ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ความร่วมมือจะทำให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขเกิดการบริหารจัดการและดำเนินงานป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเป็นระบบ ลดการใช้ยา ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพ ตามนโยบาย คนไทย ห่างไกล NCDs ที่มุ่งหวังให้คนไทย “กินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน” ร่วมกับการมีกิจกรรมทางกายที่เพียงพอ รับประทานอาหารที่หลากหลายมีประโยชน์ทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ เน้นผัก ผลไม้ให้เพียงพอ นอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ จะทำให้สุขภาพของประชาชนดียิ่งขึ้น
สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีกรมควบคุมโรคเป็นเจ้าภาพหลัก กิจกรรมสำคัญ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ “คนกรุงกินเป็น ไม่ป่วย สวยหล่อ อายุยืน 100 ปี” โดย นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข การเสวนาวิชาการ “การนับคาร์บกับ อสส.” กิจกรรมรับฟังเสียงของประชาชน “คำถามจาก อสส. ถึง รมว.สาธารณสุข” เพื่อขับเคลื่อนงานและเสริมพลังระบบสาธารณสุขไทย และบูทนิทรรศการต่าง ๆ ประกอบด้วย บูท One Day Service บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และบริการตรวจไวรัสตับอักเสบชนิดบี และซี โดย สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค บูทนวัตกรรมอาหารและวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ บูทกินคาร์บอย่างใส่ใจ ช่วยห่างไกลโรคมะเร็ง โดย โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์ บูทคาร์บพอดี วิถีคนกรุง นับคาร์บเป็น กินพอดี สุขภาพดีทุกมื้อ โดย กรมอนามัย และบูท อสส. ร่วมใจชวนคนไทยนับคาร์บ โดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นต้น