หนัดกินผัก ชวนร่วมงาน เทศกาลกัญชา พื้นที่สีเขียวแห่งความถูกต้อง เข้าใจ และมิตรภาพ
วันที่ 23 สิงหาคม นายณัฐวัฒน์ อรรถสวัสดิ์ หรือ จานนัท หนัดกินผัก หนึ่งในผู้ก่อตั้ง “หนัดกินผัก” เปิดเผยว่า ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ทางกลุ่ม จะร่วมกับเครือข่าวจัดนิทรรศกาล หนัดกินผัก มิวสิค เฟสติวอล โดยจะมีกลุ่มนักธุรกิจที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับกัญชา มาร่วมงาน เพื่อต้องการแสดงตัวตนให้สังคมเห็นว่า มีคนทำธุรกิจประเภทนี้อยู่ และทำอย่างถูกต้องภายใต้ สิ่งที่กฏหมายกำหนด โดยมีหน่วยงานที่ให้การรับรองคือ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ หรือ ห้องแล็บ ที่ทำงานเรื่องนี้ และให้การรับรองในผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่กลุ่มธุรกิจที่มาร่วมงานนำมาแสดง
“หลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เราจัดงานขึ้นเพื่อมารวมตัวกันเมากัญชา ไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่แน่นอน แต่เราต้องการสื่อให้สังคมรู้ว่า กลุ่มที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชา มีตัวตน ยกระดับของกัญชาให้สังคมรับรู้ ในอีกรูปแบบหนึ่งในแง่ที่เป็นประโยชน์ เป็นธุรกิจ ที่เป็นเรื่องเป็นราว เรามีความพยายามที่จะใช้พืชชนิดนี้ให้เกิดประโยชน์ ตามที่กฏหมายกำหนด ภายในงานก็จะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน รวมไปถึงให้ความรู้ที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่มาร่วมงาน”นายณัฐวัฒน์ กล่าว
นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่จัดงานในรูปแบบนี้ขึ้น ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการ ซึ่งทั้งหมดที่เราเชิญมาร่วมงานนั้น มีใบอนุญาตอย่างถูกต้องจากกระทรวงสาธารณสุข แล้วยังมีการแสดงงาน เช่น ดนตรีที่ไม่มีเสียงเพลง แต่เป็นดนตรีที่ก่อให้ผู้ฟังฝึกสมาธิ การฝึกโยคะ รวมไปถึงวงดนตรี ที่แม้จะไม่ใช่วงแมสที่หลายๆคนรู้จัก แต่เป็นการมาแสดงออกของกลุ่มคนที่มีความคิดความรู้สึกเดียวกัน หวังว่างานนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงบันดาลใจ ให้คนแปลกหน้ากลายเป็นเพื่อน กันในงาน ผ่านกิจกรรมหลากหลายที่สะท้อนทั้งความสนุก ความลึก และความเป็นมนุษย์
นายณัฐวัฒน์ กล่าวว่า นิทรรศกาล หนัดกินผัก มิวสิค เฟสติวอล ยังมีกิจกรรมอื่นๆ เช่น การขายอาหาร ซึ่งไม่ใช่อาหารที่ผสมกัญชาอย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวฝั่งธน เช่น ผัดไทย ลูกชิ้นปิ้ง น้ำแข็งใส เป็นต้น นอกจากนี้มีกิจกรรม ประกวดดอกกัญชาคุณภาพ พร้อมกิจกรรมพันลำเร็ว เวทีมวยที่เปลี่ยนเป็นเวทีดนตรีให้ทุกคนได้แสดงออก เวทีสนทนาเรื่องความไซคีเดลิคในมิติต่าง ๆ ทั้งสุขภาพ ธุรกิจ และจิตวิญญาณ รวมถึง การมอบรางวัลบุคคลขับเคลื่อนแห่งปี เพื่อยกย่องคนทำงานจริงในวงการกัญชา โดยในปีนี้มีกิจกรรมใหม่ Miss Mary Jane การประกวดนางงามที่เน้นความเข้าใจวัฒนธรรมกัญชา
งาน จะจัดขึ้นในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2568 ณ ช่างชุ่ย ครีเอทีฟพาร์ค โดยจะเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ทาง www.theconcert.com