ขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม บ้านใหม่ปลา ขุมทรัพย์แห่งใหม่ชาวประมงพื้นบ้าน
จากพื้นที่ทะเลที่เคยเสื่อมโทรม สู่แหล่งที่อยู่อาศัยใหม่ที่เต็มไปด้วยชีวิต โครงการปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม ได้เปลี่ยนแปลงระบบนิเวศใต้ทะเล และส่งผลกระทบเชิงบวกทั้งต่อธรรมชาติและชุมชน
นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า โครงการปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะ เป็นโครงการแรกที่พยายามเคลื่อนย้ายทำปะการังเทียม โดยที่ยังพยายามรักษาความสมบูรณ์ของปะการังที่ติดอยู่กับขาเดิม ยอมรับว่ โครงการค่อนข้างยาก แรกเลยคือ เราลากเอาขาแท่นออกมา พบว่าปะการังเดิมที่ติดอยู่ ในส่วนที่ไม่จมน้ำนั้นตายหมด ส่วนที่จมน้ำรอกมาประมาณ 20% มาถึงจุดที่เอาขาแท่นวาง เราเลือกพื้นที่ที่เป็นพื้นทรายล้วนๆ ไม่มีความหลากหลายทางชีวภาพใดๆ ทั้งสิ้น ไม่มีแนวปะการังเก่าอยู่เลย
“ขาแท่นที่เราเอาไปวางจึงเปรียบเสมือนบ้านใหม่ของปลา โดยมีปะการังเดิมที่ติดกับขาแท่นมาและมีปะการังอ่อน ปะการังดำ ที่อยู่รอดแต่เดิมมา 20% นั้น พวกนี้จะเป็นปะการังพ่อแม่พันธุ์ ที่จะขยายพันธุ์ ทำให้ขาแท่นเป็นบ้านใหม่ของปลา มีความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพเกิดขึ้น” นายปิ่นสักก์กล่าว
อธิบดี ทช.กล่าวว่า เมื่อปะการังใหม่เติบโตขึ้น กลายเป็นแหล่งหลบภัยของปลา มีปลาเข้ามาอาศัยมากขึ้น โดยช่วง 2 ปี นับจากเอาขาแท่นมาตั้งนั้น ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพบว่ามีปลาเข้ามาอาศัยมากกว่า 36 ชนิด ทั้งปลาเศรษฐกิจและปลาทั่วไป เป็นประโยชน์สร้างรายได้ให้ชาวประมงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่เราเลือกเอาพื้นที่เกาะพะงัน เพราะเห็นว่าเหมาะสมที่สุดที่ชาวประมงจะเข้ามาใช้ประโยชน์ ไม่เป็นปัญหา และขัดแย้งกับหน่วยงานอื่นๆ
ชาวประมงในพื้นที่เกาะพะงันคนหนึ่งเล่าว่า ก่อนที่จะเอาขาแท่นมาวาง ต้องขับเรือไปที่แหล่งปะการังที่อยู่ไกลออกไป และแหล่งปะการังก็มีน้อย เมื่อเทียบกับชาวประมงที่มีอยู่ ปลาที่ได้มา กับรายได้ไม่พอกับการดำรงชีพเท่าไหร่ แต่เมื่อเอาขาแท่นมาวาง อยู่ไม่ไกลจากฝั่งมากนัก นั่งเรือออกไปไม่นาน ปลาก็มีมาก ปลาที่ไม่เคยจับได้มานาน เช่น ปลาทูน่า ปลาครีบเหลือง ก็เข้ามา ได้ปลาได้มาขึ้น รายได้ก็มากขึ้น
“ออกทะเลครั้งหนึ่ง เราได้ปลามาขายได้ไม่ต่ำกว่าวันละ 2 พันบาท อยากให้มีแหล่งแบบนี้มากๆ ไม่เพียงแต่มีมากให้เราจับได้มาก แต่ทำให้ทะเลบ้านเราอุดมสมบูรณ์มากขึ้น” พี่ชาวประมงคนเดิมกล่าว
ด้าน นายจันทร์โชติ พิริยสถิตย์ เจ้าของสถาบันฝึกสอนการดำน้ำโลตัสไดรวิ่ง ระดับ SSI Intructor Trainner กล่าวว่า 7-8 ปีก่อน กลุ่มผู้ประกอบการดำน้ำคุยกันว่า ทำอย่างไรให้มีแหล่งดำน้ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้น พอดีกับที่มีโครงการนำเอาขาแท่นปิโตรเลียมที่ปลดระวางแล้ว มาวางใกล้กับเกาะพะงัน เป็นเรื่องที่ดีมาก แม้ว่านักดำน้ำที่ดำน้ำเบื้องต้นจะไม่สามารถมาใช้บริการดำน้ำจุดนี้ได้ แต่สำหรับนักดำน้ำมืออาชีพ หรือกลุ่มนักดำน้ำที่มีประสบการณ์มากๆ สามารถไปใช้ได้
“พวกเขามีความสุขมากกับแหล่งดำน้ำแหล่งใหม่แห่งนี้ ได้เห็นปลาแปลกใหม่ ปะการังน้อยใหญ่ที่เกิดใหม่มากมาย ที่สำคัญเลยคือ ชาวบ้านที่นี่มีความสุขกับอาชีพประมงของตัวเอง ที่สร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว ไม่มีหนี้สิน หลายบ้าน คู่พ่อลูก ขับเรือออกไปวางเบ็ด คืนเดียว ได้ปลามาขาย ไม่ต้องจ้างใคร เงินก็อยู่ในครอบครัว สอบถามมาเกือบทุกคนอยากให้มีแหล่งปะการังแบบนี้เพิ่มขึ้นกันทั้งนั้น” นายจันทร์โชติกล่าว
ปะการังเทียมจากขาแท่นขุดเจาะปิโตรเลียม คืออีกหนึ่งความสำเร็จในการฟื้นฟูทะเลไทย ช่วยสร้างสมดุลให้ธรรมชาติ และเสริมความมั่นคงให้กับชุมชนชายฝั่ง
ทุกความพยายามในวันนี้ คือการส่งต่อแรงบันดาลใจและปลุกจิตสำนึกในการดูแลธรรมชาติ เพื่อให้ทะเลไทยยังคงความอุดมสมบูรณ์ และเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าของพวกเราทุกคน