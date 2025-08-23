เกิดแผ่นดินไหว ขนาด 5.5 ลึก 10 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 625 กม.
วันที่ 23 สิงหาคม 2568 นายนัฐวุฒิ แดนดี รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว กรมอุตุนิยมวิทยา ออกหนังสือแจ้งว่า กองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวตรวจพบแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 19.24 น. ที่บริเวณ ตอนเหนือของหมู่เกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซีย (2.148 N, 96.718″E) ขนาด 5.5 ลึก 10 กม. ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ อ.เมือง จ.สตูล ประมาณ 625 กม.
หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบโดยด่วนต่อไป