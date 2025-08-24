สปสช. กำหนดจำนวน รับบริการร้านยา-คลินิกได้ 2 ครั้งต่อเดือน เผยสาเหตุต้องปรับเปลี่ยน

สปสช.ออกกติการับบริการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ร้านยา-คลินิก 2 ครั้ง/เดือน ไม่หายไป รพ.ตามสิทธิ เริ่ม 1 ก.ย.นี้
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ สปสช.ได้เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชนสิทธิบัตรทอง นอกจากไปรับบริการสถานพยาบาลประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนเลือกไว้แล้ว ยังมีทางเลือกใหม่สามารถใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ เข้ารับบริการที่หน่วยบริการนวัตกรรม ได้แก่ ร้านยาและคลินิกเอกชนนั้น สปสช.ได้กำหนดจำนวนการให้บริการดูแลรักษาโรคทั่วไป หรืออาการเจ็บป่วยเล็กน้อย (Common illness) สำหรับบริการปฐมภูมิ ในหน่วยบริการนวัตกรรม 4 ประเภท คือ 1.ร้านยาคุณภาพ 2.คลินิกเวชกรรม 3.คลินิกพยาบาล และ 4.บริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ทั้งการรับบริการผ่านแอพพลิเคชั่นและที่ตู้ห่วงใย เป็น 2 ครั้งต่อเดือนรวมทุกหน่วยบริการ โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2568 เป็นต้นไป
“ยกตัวอย่างเช่น ผู้มีสิทธิบัตรทองมีอาการเจ็บป่วยและเข้ารับบริการที่ร้านยาคุณภาพในครั้งที่ 1 และต่อมาได้เข้ารับบริการที่คลินิกเวชกรรมเป็นครั้งที่ 2 จะถือว่าได้ใช้สิทธิในเดือนนั้นหมดแล้ว ดังนั้น หากอาการเจ็บป่วยยังไม่หายดี หากต้องการเข้ารับบริการอีกครั้ง ต้องไปรับบริการในสถานพยาบาลประจำตัวที่ได้ลงทะเบียนไว้” ทพ.อรรถพรกล่าว
รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงเหตุผลที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน ว่า เนื่องจาก สปสช.ต้องการให้บริการสาธารณสุขตามสิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่จากหน่วยบริการนวัตกรรมที่เข้าร่วมเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐาน เพราะหน่วยนวัตกรรมเป็นทางเลือกในการเข้าถึงบริการของประชาชน ซึ่งหากไปรับบริการแล้วไม่หายจากอาการป่วย ก็ควรต้องไปรับบริการยังหน่วยบริการประจำที่ลงทะเบียนเลือกไว้
“ยกตัวอย่างผู้ป่วยสิทธิบัตรทองไปรับบริการที่ร้านยาคุณภาพ ซึ่งเป็นหน่วยบริการนวัตกรรม ที่ไปรับบริการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 กลุ่มอาการรับยาที่ร้านยาได้ หากปวดหัวแล้วไปรับยาที่ร้านยามากกว่า 2 ครั้งต่อเดือน แล้วยังไม่หาย ก็ควรต้องไปรับบริการที่มีศักยภาพมากขึ้น การกำหนดจำนวนครั้งนี้ ย้ำว่าเฉพาะบริการเจ็บป่วยเล็กน้อย 32 และ 42 อาการเท่านั้น ส่วนบริการในหน่วยบริการอื่นๆ ใช้ได้ตามความจำเป็น เช่น ล้างแผล ทำแผล เป็นต้น” ทพ.อรรถพรกล่าว
รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวอีกว่า จำนวนครั้งรับบริการ 2 ครั้งต่อเดือนนั้น เป็นการกำหนดความเหมาะสมในการเข้าถึงบริการจากหน่วยบริการนวัตกรรมที่เป็นทางเลือก เพราะหากเจ็บป่วยก็สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างไม่จำกัดจำนวนครั้งอยู่แล้ว แต่ทว่า หน่วยบริการนวัตกรรมใน 30 บาทรักษาทุกที่นั้นเป็นทางเลือกในการเข้ารับบริการ ก็ทำให้ประชาชนสิทธิบัตรทองได้ตัดสินใจเข้ารับบริการได้ทันที ไม่ต้องรอให้เป็นมาก ขอย้ำเตือนผู้ใช้สิทธิบัตรทองให้ระมัดระวังและดูแลบัตรประชาชนของตนให้ดี เพราะบัตรประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ใช้ยืนยันตัวตนเมื่อเข้ารับบริการ ดังนั้น หากมีการรั่วไหลออกไป อาจถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนำไปใช้แอบอ้างเข้ารับบริการ ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้สิทธิบัตรทองตัวจริงเสียสิทธิในการรับบริการไป