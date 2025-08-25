สปสช.คิกออฟจ้างแคร์กิฟเวอร์ 1.8 หมื่นคน การันตีค่าจ้าง 5 พัน/เดือน เปิดรับเด็กจบม.ปลาย สร้างอาชีพใหม่

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่ง สปสช. ได้นำงบประมาณส่วนนี้มาจัดสรรเป็นโครงการจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง หรือ แคร์กิฟเวอร์ (Caregiver) จำนวน 18,600 คน โดยมีเป้าหมายว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนจะสามารถจ้างได้ครบตามเป้าหมาย ซึ่งมีค่าตอบแทนคนละ 5,000 บาทต่อเดือน โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า 70 ชั่วโมง แต่ถ้าอบรมได้อย่างน้อย 80 ชั่วโมง จะได้ค่าจ้างคนละ 6,000 บาทต่อเดือน
นพ.จเด็จ กล่าวต่อว่า สปสช. ได้อนุมัติแนวทางขยายการจ้างแคร์กิฟเวอร์เพิ่มในปีงบประมาณ 2569 ให้ได้ถึง 30,000 คน เป็นการจ้างต่อเนื่องกันไปเลย ไม่ใช่จ้างจบปีแล้วก็ไม่จ้างต่อ ดังนั้น ผู้ที่ได้รับการจ้างก็จะถือว่าได้ทำงานในระบบราชการท้องถิ่นต่อเนื่องเลย ซึ่งงบประมาณในการจ้างแคร์กิฟเวอร์ระยะถัดไปนี้ จะเป็นความร่วมมือของ สปสช. และท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง เนื่องจากเดิมท้องถิ่นเคยมีการจ้างแคร์กิฟเวอร์ดูแลผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่ไม่ได้ต่อเนื่อง ดังนั้นครั้งนี้เป็นการจัดโครงการใหม่ เพื่อขยายศักยภาพแคร์กิฟเวอร์ทั่วประเทศ
“เป้าหมายสำคัญคือกลุ่มเด็กนักเรียนที่จบการศึกษามัธยมปลาย แล้วหลุดออกจากระบบการศึกษาไป ซึ่งสามารถเข้ามาสมัครเพื่อรับการอบรมได้ โดยต้องผ่านการเทรน จากนั้นในอนาคตก็จะทำการอัพสกิลเพิ่ม เพื่อเพิ่มค่าจ้างขึ้นเรื่อยๆ เป้าหมายอีกกลุ่มคือผู้ที่ว่างงาน ที่สามารถสมัครได้ เพราะงบที่ได้มานี้เป็นงบกระตุ้นเศรษฐกิจ เราก็จะเริ่มจ้างในกลุ่มเป้าหมายก่อน แล้วก็จะจ้างต่อเนื่องเพื่อสร้างอาชีพ” นพ.จเด็จ กล่าว
นพ.จเด็จ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ป่วยติดบ้านและติดเตียงรวมกันราวๆ 4 แสนคน ขณะที่สัดส่วนแคร์กิฟเวอร์ 1 คนจะดูแลประมาณ 5 คน ดังนั้นเฉลี่ยแล้วจะมีความต้องการแคร์กิฟเวอร์ประมาณ 100,000 คนเป็นอย่างน้อย เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลผู้ป่วยที่มีอยู่ อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ สปสช. นำมาใช้คืองบที่สนับสนุนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) แบ่งงบกองทุนตำบล และ งบประมาณ Long Term Care (LTC) ซึ่งจะมีการเปลี่ยนกติให้งบนี้เป็นงบกองทุน เพื่อมาร่วมกับท้องถิ่นนำเงินมาจ้างแคร์กิฟเวอร์
“แคร์กิฟเวอร์จะไม่ใช่เรื่องของการเป็นอาสาสมัครแต่จะเป็นอาชีพใหม่ของคนไทย จึงจะมีการเปิดตัวโครงการในวันพรุ่งนี้ (26ส.ค.) จุดพลุเลยว่านอกจากจะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้ว ยังจะเป็นการเปิดศักราชดูแลผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียงในลักษณะการเป็นอาชีพ แต่ก็ไม่ได้เป็นการทำงานแบบเต็มเวลา ดังนั้นคนที่มาสมัครก็สามารถที่จะทำงานแคร์กิฟเวอร์ แล้วบริหารเวลาทำงานอื่นได้ด้วย” นพ.จเด็จ กล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 26 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะ อาคารบี จะมีการจัดกิจกรรม “30 บาทรักษาทุกที่ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิง” โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นายอนุชา สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ ผศ.ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือโครงการความร่วมมือพัฒนางานวิชาการการบริหารจัดการบุคลลากร เพื่อสนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ระหว่าง นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาสปสช.