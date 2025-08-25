กระทรวงแรงงานมอบ 46 รางวัล ‘แรงงานพันธุ์ดีฯ’ ขับเคลื่อนชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ (25 สิงหาคม 2568) กระทรวงแรงงาน จัดพิธีมอบรางวัล “สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการดีเด่น
การส่งเสริมแรงงานพันธุ์ดี” ประจำปี 2568 โดยมี น.ส.บุปผา เรืองสุด รองปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธาน พร้อมด้วย ร.อ.สาโรจน์ คมคาย อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ผู้บริหาร และผู้แทนสถานประกอบกิจการทั่วประเทศเข้าร่วม
น.ส.บุปผา กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ กสร.นำพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทางดำเนินโครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ปี 2564 เพื่อให้สถานประกอบกิจการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายแบบมีส่วนร่วม ที่มุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการส่งเสริมให้นายจ้างใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้ลูกจ้างใช้เวลาว่างร่วมกันดำเนินการเพาะปลูกพืชผักสวนครัว หรือเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตที่ได้นำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันกัน และนำกลับไปบริโภคในครัวเรือน ส่วนที่เหลือจากการบริโภคนำไปจำหน่าย สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือน ปัจจุบันมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,555 แห่ง ลูกจ้างได้รับประโยชน์กว่า 202,000 คน สามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้รวมกว่า 121 ล้านบาท
“การมอบรางวัลในวันนี้ ไม่ได้เป็นเพียงแค่สัญลักษณ์แห่งความสำเร็จ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ที่ยอดเยี่ยมของสถานประกอบกิจการที่ได้นำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการแรงงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้นายจ้าง สถานประกอบกิจการ และลูกจ้างได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร มีความสุขในการทำงาน มีความมั่นคง และมีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” น.ส.บุปผา กล่าว
ด้าน ร.อ.สาโรจน์ กล่าวว่า ในปีนี้ กสร.มีการคัดเลือกสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจต้นแบบแรงงานพันธุ์ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 34 แห่ง และคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการที่มีผลงานดีเด่นในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน จำนวน 12 แห่ง เพื่อประกาศเกียรติคุณและมอบโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานจนประสบผลสำเร็จ สามารถสร้างประโยชน์ร่วมกันระหว่างนายจ้างลูกจ้างอย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้ง ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับสถานประกอบกิจการอื่นๆ ในการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานได้
ทั้งนี้ หากนายจ้างหรือสถานประกอบกิจการสนใจนำโครงการแรงงานงานพันธุ์ดีฯ ไปเป็นสวัสดิการให้กับลูกจ้าง สามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสวัสดิการแรงงาน โทร.0 2660 2177 และสำนักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ หรือ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ