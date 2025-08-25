รพ.เด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จับมือ Wonder woods Kid Café เปิดมิติใหม่ตลาดเด็กปฐมวัย ด้วยโครงการ The Power of Play
โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เดินหน้าเสริมกลยุทธ์สร้างคุณค่าทางธุรกิจและสังคม จับมือกับ Wonder woods Kid Café and Co-Learning Space ผู้ให้บริการพื้นที่กิจกรรมและการเรียนรู้สำหรับเด็ก เปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญในโครงการ “The Power of Play – พลังแห่งการเล่น” พร้อมแพ็กเกจดูแลสุขภาพเด็กแบบองค์รวม ควบคู่บัตรเข้าพื้นที่กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ในราคาพิเศษ ความร่วมมือครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจับมือทางธุรกิจ แต่เป็นการสร้างคุณค่าร่วมที่ทั้งตอบโจทย์ตลาดและสร้างประโยชน์แก่สังคม เรามองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโมเดลการดูแลเด็กยุคใหม่
โดยความร่วมมือนี้เกิดขึ้นจาก วิสัยทัศน์ร่วม ในการตอบโจทย์ตลาดครอบครัวและผู้ปกครองยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับทั้งการดูแลสุขภาพและพัฒนาการของเด็กอย่างครบวงจร โดยแพ็กเกจพิเศษประกอบด้วยการตรวจสุขภาพ วัดพัฒนาการ ตรวจสายตา ฟัน โภชนาการ รวมถึงการให้คำปรึกษาจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และบัตรเข้าพื้นที่ Wonderwoods เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
พญ.สุรางคณา เตชะไพฑูรย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวชและโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดเผยว่า ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนลและ Wonderwoods Kid Café and Co-Learning Space ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการการดูแลสุขภาพและการเรียนรู้ผ่านการเล่น ภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกันที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพและมีความสุข โตไปไม่ป่วย ทั้งกาย ใจ เสริมสร้าง EF เป็นแรงบันดาลใจให้ครอบครัวเห็นคุณค่าของการเล่นและการดูแลสุขภาพที่เดินไปด้วยกัน โดยงาน The Power of Play จะทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มต้นแบบของความร่วมมือข้ามอุตสาหกรรมระหว่างภาคการแพทย์และธุรกิจพื้นที่การเรียนรู้ โดยจะมีแผนต่อยอดเป็นกิจกรรมประจำปี และขยายสู่สาขาและกิจกรรมร่วมกันในรูปแบบอื่นๆในอนาคต
ศิริพรรณ เอี่ยมเจริญยิ่ง และ นภนต์ เอี่ยมเจริญยิ่ง ผู้ก่อตั้ง Wonder Woods Kid Café and Co-Learning Space กล่าวว่า นี่ไม่ใช่แค่ความร่วมมือทางธุรกิจ แต่เป็นการผสานศักยภาพและความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กรเพื่อสร้างคุณค่าใหม่แก่ตลาดและสังคม ครอบครัวจะได้ทั้งการดูแลสุขภาพและการพัฒนาทักษะของเด็กในคราวเดียว เป็นการมอบประสบการณ์ที่ครบวงจรสำหรับเด็กๆ ในอนาคต และจากมุมมองเชิงธุรกิจ ความร่วมมือนี้สะท้อน เทรนด์ตลาดพรีเมียมด้านการดูแลเด็ก ที่เน้นการผสมผสานบริการสุขภาพ การศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ (Experience Economy) ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในกลุ่มครอบครัว
ติดตาม Wonder Woods Kid Café (วันเดอร์วูดส์) ค่าเฟ่เด็กเสริมทักษะและพัฒนาการแบบครบวงจรได้ที่ IG: https://www.instagram.com/wonderwoodskidscafe / FB: https://www.facebook.com/wonderwoodskidscafe / โทร. 0-2592-8822
ชมการดำเนินงานของ โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช อินเตอร์เนชั่นแนล (ศรีนครินทร์) โรงพยาบาลที่ ดูแลตามวัยตามหลักทฤษฎีของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์ ได้ที่ www.samitivejhospitals.com/th / IG: https://www.instagram.com/samitivej / FB: https://www.facebook.com/SamitivejClub / โทร 0 -2022-2222