เปิดภาพจาก กล้องดักถ่ายอุทยาน พบสัตว์ป่าหายาก ใน อช.เขาแหลม ความสมบูรณ์ของผืนป่า
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รายงานว่า เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี ประสบความสำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจในการลาดตระเวนป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เมื่อกล้องดักถ่ายสัตว์ป่าสามารถบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากหลากหลายชนิด ซึ่งกำลังออกหากินในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ผลงานนี้สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่าตะวันตก
นายโดม จันทร์สุวรรณ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า “การบันทึกภาพสัตว์ป่าหายากเหล่านี้ได้ แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมซึ่งครอบคลุมทั้งอำเภอสังขละบุรีและทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี”
สำหรับภาพสัตว์ป่าหายากที่พบมีทั้งเลียงผา สัตว์ป่าสงวนที่เก่งในการกระโดดไปตามหน้าผา หมีควายมีความสำคัญต่อระบบนิเวศ สมเสร็จ, ชะมด, เม่น เหล่าสัตว์ขนาดเล็กที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยกระจายเมล็ดพันธุ์พืชนอกจากนี้ยังมีลิงที่ปรากฏตัวในช่วงเวลาและพื้นที่ที่แตกต่างกัน การใช้เทคโนโลยีกล้องดักถ่าย (Camera Trap) ไม่เพียงเป็นเครื่องมือในการเฝ้าระวังการบุกรุกทำลายป่า แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการศึกษาพฤติกรรมและติดตามประชากรสัตว์ป่าอย่างแม่นยำ
ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมืออันดีกับชุมชนท้องถิ่นในการอนุรักษ์ระบบนิเวศ โดยเฉพาะการป้องกันการล่าสัตว์ป่าและการตัดไม้ทำลายป่า ส่งผลให้สัตว์ป่าเหล่านี้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยในถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ผลสำเร็จนี้ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้อง “ผืนป่าตะวันตก” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศป่าดิบเขตร้อนที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย และเป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของภาคตะวันตก