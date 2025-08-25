บรรยากาศคึกคัก! เปิดฉาก WorldSkills ASEAN 2025 ไทยนำทัพ 34 เยาวชน ลุ้นคว้าเหรียญกลับบ้าน

บรรยากาศคึกคัก! เปิดฉากการแข่งขัน ‘WorldSkills ASEAN 2025’ ที่ฟิลิปปินส์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำทัพ 34 เยาวชนตัวแทนประเทศไทยลุ้นคว้าเหรียญกลับบ้าน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม เวลา 18.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์ นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นำคณะเยาวชนทีมชาติไทยจำนวน 34 คน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 “WorldSkills ASEAN Manila 2025”
โดยมีนางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและคณะผู้บริหารกรมฯ ร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน โดยมีนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (Ferdinand Marcos Jr.) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธาน ณ ห้องบอลรูมแกรนด์มาริอ็อต นิวพอร์ตเวิลด์รีสอร์ท นครปาไซ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เริ่มต้นด้วยการเดินขบวนพาเหรดเปิดตัวเยาวชนจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไทย และปิดท้ายด้วยเยาวชนจากประเทศเจ้าภาพอย่างฟิลิปปินส์ โดยบรรยากาศภายในงานเต็มด้วยแสงสีแสง เจ้าภาพจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างงดงาม สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงานนานาประเทศ
นายเดชา เปิดเผยหลังจากนำคณะเยาวชนเข้าร่วมพิธิเปิดการแข่งขันว่า วันนี้รู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นหัวหน้าทีมนำคณะเยาวชนทีมชาติทั้ง 34 คน และผู้บริหารกรมฯ ผู้เชี่ยวชาญ ล่าม ผู้สังเกตการณ์ของประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 WorldSkills ASEAN Manila 2025 ซึ่งครั้งนี้สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน
โดยมีนายเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ (Ferdinand Marcos Jr.) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ภายในงานมีการแสดงที่เรียบง่ายสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วม และเป็นพลังส่งต่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมแข่งขันกว่า 300 คน จาก 10 ประเทศ ได้เป็นอย่างดี สำหรับ 10 ประเทศดังกล่าวประกอบด้วย บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา สิงคโปร์ ติมอร์-เลสเต ไทย และฟิลิปปินส์
“จากสอบถามน้องเยาวชนต่างมีความประทับใจในพิธีเปิด ซึ่งจะกลายเป็นประสบการณ์และความทรงจำที่ดีของชีวิต และยังใช้โอกาสนี้ทำความรู้จักเพื่อนๆ จากชาติต่างๆ ก่อนจะเริ่มการแข่งขัน ที่จะเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ ทั้งนี้ได้แนะนำให้น้องเยาวชนพักผ่อนให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลใจ โชว์ทักษะให้เต็มที่ต่อการแข่งขัน เชื่อว่าน้องเยาวชนจะทำผลงานได้ดีคว้าเหรียญรางวัลมาฝากชาวไทยอย่างแน่นอน ตนเองและคณะผู้บริหารกรมฯ จะเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้กำลังใจตลอดการแข่งขันทั้ง 3 วันอีกด้วย (26-28 สิงหาคม 2568)” อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว
นายภัทรพล มินตรา และ นายภูมิรพี เกิดศิริ ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขันสาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (ทีม) (CNC Maintenance) ว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่เป็นตัวแทนเยาวชนจากไทยเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
โดยยืนยันว่าพวกเราจะทำเต็มที่ เพื่อคนไทยโดยมุ่งหวังที่จะคว้าเหรียญทองกับประเทศไทยให้ได้ โดยกว่าจะมาถึงวันนี้ ได้ผ่านการฝึกซ้อมอย่างหนัก ประมาณ 5 เดือน เพื่อนำแผนและกลยุทธ์มาปรับใช้ในการแข่งขันในครั้งนี้ และขอให้ทุกคนส่งกำลังใจให้ผู้เข้าแข่งขันทุกคนโดยสัญญาว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่
ทั้งนี้ การแข่งขัน WorldSkills ASEAN Manila 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–30 สิงหาคม 2568 โดยมีการแข่งขันหลักจัดขึ้นที่ศูนย์การค้าโลก (World Trade Center) และศูนย์ฝึกอบรมการค้าฟิลิปปินส์ (Philippine Trade Training Center) ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2568 และจะมีพิธีปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2568