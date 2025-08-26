เริ่ม! WorldSkills ASEAN 2025 อธิบดี กพร.ให้กำลังใจ 34 เยาวชนไทย มั่นใจคว้าเหรียญทุกสาขา
วันนี้ (26 สิงหาคม 2568) เวลา 09.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่นฟิลิปปินส์) นายเดชา พฤกษ์พัฒนรักษ์ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางจิรวรรณ สุตสุนทร รองอธิบดี กพร.และคณะผู้บริหาร กพร. เดินทางเข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจเยาวชนตัวแทนประเทศไทย ร่วมเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 “WorldSkills ASEAN Manila 2025” เนื่องในวันแรกของการเริ่มต้นการแข่งขัน ที่ศูนย์ฝึกอบรมการค้าฟิลิปปินส์ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ เมโทรมะนิลา กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ทั้งนี้ กพร. ได้จัดส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือฯ ถึง 17 สาขา รวม 34 เยาวชน ได้แก่ 1.สาขาการสร้างโมเดลในเกมสามมิติ 2.สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) 3.สาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 4.สาขาแต่งผม 5.สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) 6.สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็น 7.สาขาการปูกระเบื้อง 8.สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อม 9.สาขาเทคโนโลยีเว็บ 10.สาขาอุตสาหกรรม 4.0 (ประเภททีม) 11.สาขาการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล CNC (ประเภททีม) 12.สาขาไม้เครื่องเรือน 13.สาขาการประกอบอาหาร 14.สาขาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (ประเภททีม) 15.สาขากราฟิกดีไซน์ 16.สาขาการเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ และ 17.สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในด้านสาขาต่างๆ จำนวน 29 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความเข้มข้นจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน ที่ต่างโชว์ศักยภาพฝีมือแรงงานในหลากหลายสาขา เช่น กราฟิกดีไซน์ หุ่นยนต์เคลื่อนที่ รวมถึงงานบริการ การทำอาหาร ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าแข่งขันทุกคนต่างทุ่มเทความสามารถ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงมาตรฐานฝีมือแรงงานของประเทศตนเอง ตามมาด้วยการเชียร์และกำลังใจจากเพื่อนร่วมทีม รวมถึงผู้เข้าชมงานชาวฟิลิปปินส์ที่เดินทางมาติดตามการแข่งขันอย่างคึกคัก ยิ่งทำให้การแข่งขันเต็มไปด้วยสีสันและความน่าสนใจ ซึ่งเยาวชนทั้ง 10 ชาติจะแข่งขันเก็บคะแนน 3 วัน จากนั้นจะประกาศผลการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในพิธีปิดของวันที่ 30 สิงหาคมนี้
นายเดชา เปิดเผยภายหลังการเยี่ยมให้กำลังใจคณะเยาวชนทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน ครั้งที่ 14 ว่า จากการลงพื้นที่พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าแข่งขัน พบว่า เยาวชนไทยทุกคนมีความนิ่ง มั่นใจ และสามารถปฏิบัติได้ตามที่ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่อง 3 เดือน จะสร้างความมั่นใจว่าผลการแข่งขันจะเป็นไปตามที่คาดหวัง
“การแข่งขันครั้งนี้ ประเทศไทยส่งผู้เข้าแข่งขัน 34 คน ใน 17 สาขา ซึ่งล้วนเป็นสาขาที่มีความหวังทั้งสิ้น แม้จะไม่สามารถชี้ชัดว่าสาขาใดจะได้เหรียญ แต่มีความเชื่อมั่นว่าเยาวชนทุกคนจะสามารถสร้างผลงานได้ตามเป้าหมาย โดยส่วนตัวคาดหวังว่าไทยจะสามารถคว้าเหรียญได้ครบทุกสาขาที่เข้าร่วม” นายเดชา กล่าว
สำหรับสาขาที่มีศักยภาพที่อยากจะพัฒนาและส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งต่อไปนั้น นายเดชา กล่าวว่า มีความสนใจที่จะส่งผู้เข้าแข่งขันเพิ่มในสาขา Beauty Therapy ในอนาคต แม้ค่าใช้จ่ายด้านอุปกรณ์จะสูง แต่เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการของไทย ซึ่งมีบุคลากรที่มีความสามารถสูงอยู่แล้ว
นายเดชา กล่าวว่า นอกจากนั้น กพร.ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา อาทิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อีเทค) โดยเป็นอีกสาขาหนึ่งที่มีความหวังเนื่องจากตัวแทนประเทศไทยได้เก็บตัวฝึกซ้อมมาอย่างยาวนาน
“ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน ที่ได้มุ่งเน้นเรื่อง AI ซึ่งจะเน้นพัฒนาศักยภาพแรงงานมากขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยการแข่งขันฝีมือแรงงานไม่เพียงเป็นเวทีชิงรางวัล แต่ยังเป็นกระบวนการพัฒนา เริ่มตั้งแต่ระดับจังหวัด ภาค ประเทศ จนถึงเวทีอาเซียนและนานาชาติ ซึ่งการพัฒนาคนให้มีคุณภาพในการทำงานเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ” นายเดชา กล่าว
นายเดชา กล่าวว่า อยากฝากถึงชาวไทยให้ช่วยเป็นกำลังใจแก่เยาวชนทีมชาติไทยในการแข่งขันครั้งนี้ ซึ่งจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook ของ WorldSkills และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตลอดระยะเวลา 3 วัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลงานของเยาวชนไทยจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง หากทำได้เหมือนตามที่ฝึกซ้อมมา ตนมั่นใจว่าจะคว้าเหรียญรางวัลได้ทุกสาขาที่ส่งเข้าแข่งขันแน่นอน
ทั้งนี้ การแข่งขัน WorldSkills ASEAN Manila 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–30 สิงหาคม 2568 โดยมีการแข่งขันหลักจัดขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรมการค้าฟิลิปปินส์ เวิลด์เทรด เซ็นเตอร์ (World Trade Center) และศูนย์ฝึกอบรม Philippine Trade Training Center ระหว่างวันที่ 26–28 สิงหาคม 2568 และจะมีพิธีปิดในวันที่ 30 สิงหาคม 2568