รองปลัด สธ.ย้ำ สสจ.พื้นที่เสี่ยง เตรียมพร้อม 6 มาตรการรับมือพายุ ‘คาจิกิ’ ไม่กระทบบริการปชช.
วันนี้ (26 สิงหาคม 2568) ที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (PHEOC) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองปลัด สธ. ร่วมประชุมกับ กรมวิชาการ สำนักงานเขตสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทั่วประเทศ เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากกรณีพายุ “คาจิกิ” ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่าจะส่งผลให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ตอนบน รวมถึงภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งอันดามัน
นพ.วีรวุฒิ กล่าวว่า โดยให้ดำเนินการตาม 6 มาตรการ ดังนี้ 1.ให้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม เปิดศูนย์ปฏิบัติการสาธารณสุข (EOC) ระดับเขตและจังหวัด ติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อ PHEOC ส่วนกลางตามแนวทางที่กำหนด 2.ตรวจสอบความพร้อมของโรงพยาบาลในพื้นที่เสี่ยง ทั้งด้านไฟฟ้าสำรอง น้ำสะอาด ยา เวชภัณฑ์ เลือด และระบบส่งต่อผู้ป่วย 3.จัดระบบส่งต่อผู้ป่วยในกรณีที่โรงพยาบาลถูกน้ำท่วมจนไม่สามารถให้บริการได้ โดยมีสายด่วน/ช่องทางด่วนในการประสาน
4.เตรียมทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ได้แก่ ทีม MERT (Medical Emergency Response Team) และทีม MiniMERT สำหรับสนับสนุนพื้นที่ประสบภัย และทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤต (MCATT) สำหรับลงพื้นที่หากสถานการณ์รุนแรง 5.เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคเลปโตสไปโรซิส โรคไข้เลือดออก และโรคระบบทางเดินหายใจ และ 6.สื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่มากับน้ำท่วมถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง
“ปัจจุบันยังไม่มีสถานพยาบาลได้รับผลกระทบ แต่ได้ให้ทำการเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด” นพ.วีรวุฒิ กล่าว