‘สมศักดิ์’ เตรียมตรวจสอบ ‘วัด’ ที่นำผู้ป่วยไปดูแล ยันทำได้ แต่ต้องไม่กระทบกฎระเบียบ

‘สมศักดิ์’ จ่อตรวจสอบวัดที่ดูแลผู้ป่วย ลั่น! ทำได้แต่ไม่กระทบระเบียบ
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ให้สัมภาษณ์กรณีสถานชีวาภิบาลในลักษณะของวัด ที่นำผู้ป่วยไปดูแล เช่น วัดพระบาทน้ำพุ หลังจากนี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องอย่างไร ว่า ในอดีตอาจไม่มีระเบียบชัดเจน ทำไปด้วยความมีจิตอาสา เราก็อาจจะบอกว่าดีที่ทำตรงนี้ อย่างเช่นโรคเอชไอวี/เอดส์ แต่เมื่อมีระเบียบชัดเจนขึ้นมา ก็มีการตรวจสอบ
“ใครจะทำอะไร ก็เป็นสิทธิเสรีภาพ แต่ต้องไม่ไปทำให้กฎระเบียบเลอะเลือน ไปทำให้มีปัญหา ต้องตรวจสอบทั้งนั้น ซึ่ง นายธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ สธ. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วแต่ยังไม่ได้รายงานข้อสรุปมา” นายสมศักดิ์ กล่าว