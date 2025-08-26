กรมน้ำขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสาร การมีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก รักษา-ใช้ประโยชน์ พื้นที่ชุ่มน้ำ 

กรมน้ำขับเคลื่อนงานด้านการสื่อสาร ให้การศึกษา การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนัก รักษา-ใช้ประโยชน์ พื้นที่ชุ่มน้ำ
นายธีระชุณ บุญสิทธิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ มอบหมายให้นายเวสารัช โสภณดิเรกรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ CEPA ภายใต้กรอบอนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำ (The Ramsar Convention) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ณ โรงแรมเบสท์ เวสเทิร์น จตุจักร กรุงเทพฯ
การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเน้นย้ำความสำคัญของแนวทาง CEPA (Communication, Capacity Building, Education, Participation and Awareness) การสื่อสาร การพัฒนาสมรรถนะ การให้การศึกษา การมีส่วนร่วม และการสร้างความตระหนักเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยเปิดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถอดบทเรียนจากแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practices) และแนวทางในการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม (Environment Fund) พร้อมทั้งการระดมความคิดเห็นเพื่อจัดทำ CEPA Action Plan ปี พ.ศ. 2568 – 2570 โดย (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ
มีเป้าหมาย 9 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน 2) การบูรณาการกรอบ CEPA 3) สนับสนุนการนำไปใช้ 4) เสริมสร้างศักยภาพ 5) สนับสนุนกลไกการจัดการ 6) ดำเนินการเพื่อเพิ่มการรับรู้ 7) สนับสนุนบทบาทศูนย์การเรียนรู้อื่น ๆ 8) สนับสนุนการจัดทำสื่อการศึกษา 9) เผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาพื้นที่ชุ่มน้ำเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป